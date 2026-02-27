|О компании
|02.03.2026
|
|
Банковские новости РБ
РУКОВОДСТВО БНБ-БАНКА 3 МАРТА ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»
13:10 02.03.2026
Заместитель председателя Правления ОАО «БНБ-Банк» Савицкая Юлия Александровна 3 марта 2026 года проведет прямую телефонную линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона приемной: +375 (17) 388 88 83.
Справки и консультации о деятельности банка можно ежедневно и круглосуточно получить по телефонам горячей линии БНБ-Банка: +375 (17/33/29) 309 7 309 и по короткому номеру 7309.
|
|
