Банковские новости РБ


ДОЛЯ ВКЛАДОВ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ПРЕВЫСИЛА 69%


11:10 02.03.2026

Банковский сектор фиксирует заметное укрепление доверия граждан к национальной валюте.

Как сообщает Telegram-канал Нацбанка, на 1 февраля 2026 года 69,1% всех срочных депозитов физических лиц были рублевыми. По сравнению с прошлым годом, когда этот показатель составлял 56,1%.

Параллельно с ростом популярности рубля увеличиваются и сроки размещения средств: 62,4% всех новых срочных рублевых депозитов населения в январе 2026 года были долгосрочными. В январе 2025 года эта цифра составляла только 48,8%

Срочные рублевые депозиты физических лиц на 1 февраля 2026 года достигли 15,7 млрд рублей, увеличившись за январь на 0,5 млрд рублей
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.03.2026
валюта курс
EUR 3.3659
USD 2.8536
RUB 3.7489
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3750 +0.0094
USD 2.8536 +0.0013
RUB 3.7489 +0.0001
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3800
USD 2.8440 2.8540
RUB 3.7300 3.7400
подробнее

Конвертация в банках
на 02.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1850
EUR/RUB 90.2000 90.9000
USD/RUB 75.8000 76.4000
подробнее
