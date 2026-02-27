|О компании
|02.03.2026
|
Банковские новости РБ
ДОЛЯ ВКЛАДОВ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ПРЕВЫСИЛА 69%
11:10 02.03.2026
Банковский сектор фиксирует заметное укрепление доверия граждан к национальной валюте.
Как сообщает Telegram-канал Нацбанка, на 1 февраля 2026 года 69,1% всех срочных депозитов физических лиц были рублевыми. По сравнению с прошлым годом, когда этот показатель составлял 56,1%.
Параллельно с ростом популярности рубля увеличиваются и сроки размещения средств: 62,4% всех новых срочных рублевых депозитов населения в январе 2026 года были долгосрочными. В январе 2025 года эта цифра составляла только 48,8%
Срочные рублевые депозиты физических лиц на 1 февраля 2026 года достигли 15,7 млрд рублей, увеличившись за январь на 0,5 млрд рублей
