Банковский сектор фиксирует заметное укрепление доверия граждан к национальной валюте.

Как сообщает Telegram-канал Нацбанка, на 1 февраля 2026 года 69,1% всех срочных депозитов физических лиц были рублевыми. По сравнению с прошлым годом, когда этот показатель составлял 56,1%.

Параллельно с ростом популярности рубля увеличиваются и сроки размещения средств: 62,4% всех новых срочных рублевых депозитов населения в январе 2026 года были долгосрочными. В январе 2025 года эта цифра составляла только 48,8%

Срочные рублевые депозиты физических лиц на 1 февраля 2026 года достигли 15,7 млрд рублей, увеличившись за январь на 0,5 млрд рублей