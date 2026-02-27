ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


СБЕР ВОШЁЛ В ТОП-5 РЕЙТИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ БРЕНДОВ 2025


09:14 02.03.2026

Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Республики Беларусь (АКМА) объявила итоги ежегодного рейтинга эффективности брендов, сформированного в соответствии с международными стандартами: Сбер занял пятую позицию среди наиболее эффективных брендов 2025 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Сбер Банк», рейтинг основывается на результатах престижной отраслевой премии ADVERTISING & MARKETING AWARDS, которую ежегодно вручают компаниям, демонстрирующим высокие достижения в области маркетинга.

«Сбер — сильный международный бренд. Наш приоритет в Беларуси — стать любимым банком, личным выбором каждого клиента. Чтобы достичь этой цели, важно, чтобы Сбер звучал громко, уверенно и ясно. Мы впервые попали в рейтинг и это показывает, что выбранная нами стратегия эффективна и приносит плоды благодаря работе большой команды. Этот результат безусловно радует, но ставит перед нами новую высокую планку для дальнейших достижений», - отметила Виолетта Езерская, CMO Сбер Банка.

Справочно: В 2025 году Сбер Банк получил семь наград премии «ADMA AWARDS 2025», подтвердив своё лидерство в сфере эффективного взаимодействия с аудиторией.

2 золота: PR-кампания «Утка Копейка» (PR и корпоративная репутация) и «Сберский ИИ креатив» (Artificial Intelligence).

2 серебра: «Утка Копейка» (малобюджетные кампании) и «Как ты без СберКарты?» (кампании с краткосрочным эффектом).

3 бронзы: «Заботимся о юридическом лице», «Как ты без СберКарты?» (банковские и финансовые услуги) и «Заботимся о юридическом лице» (B2B-кампании).

Зелёный марафон Сбер Банка стал финалистом и попал в шорт-лист премии.
