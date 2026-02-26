Нацбанк Беларуси стимулирует кредитование инвестпроектов через снижение РВСР. Об этом заявил председатель Правления Национального банка Роман Головченко в ходе сегодняшнего доклада в Парламенте. Выступление главы регулятора было посвящено результатам деятельности банковской сферы в 2025 году и стратегическим задачам на 2026 год, сообщает Telegram-канал регулятора.

«Принимая решение о снижении значений РВСР, Нацбанк, с одной стороны, поддерживает тенденцию снижения банками процентных ставок как по кредитам, так и по депозитам, с другой - стимулирует банки кредитовать инвестиционные проекты», — подчеркнул руководитель ведомства, отметив важность долгосрочной финансовой поддержки реального сектора.