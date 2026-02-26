Доверие к белорусскому рублю остается залогом экономической стабильности страны. С таким заявлением выступил сегодня глава Национального банка в Парламенте, представляя доклад об итогах работы ведомства в 2025 году и планах на 2026 год, сообщает Telegram-канал регулятора.

По словам главы Нацбанка, рост доверия населения и бизнеса к белорусскому рублю является важнейшим фактором сохранения финансового спокойствия.

«Высокий уровень доверия к национальной валюте значительно снижает риск резких колебаний валютного курса, что обеспечивает устойчивость рынков и ослабляет проинфляционное давление», — подчеркнул Роман Головченко.