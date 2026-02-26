|О компании
|27.02.2026
|
|
НАЦБАНК СНИЗИЛ ЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ВЕЛИЧИН СТАНДАРТНОГО РИСКА НА МАРТ
11:33 27.02.2026
Национальный банк Республики Беларусь пересмотрел значения расчетных величин стандартного риска (РВСР) на март 2026 года. Решение регулятора направлено на корректировку процентной политики и затронет как сегмент долгосрочных сбережений, так и рынок кредитования.
Как сообщает Telegram-канал регулятора, доходность по долгосрочным инструментам станет более умеренной. Для новых срочных безотзывных вкладов физических лиц в национальной валюте со сроком от года до трех лет показатель снизится с 14,82% до 14,34% годовых. Для депозитов на срок более трех лет верхняя планка риска составит 15,31% годовых против прежних 15,62%.
Снижение РВСР коснулось и кредитных продуктов, что создает предпосылки для удешевления заемных средств. Так, для кредитов физлицам (за исключением льготных) показатель опустится с 18,92% до 18,49% годовых. В корпоративном секторе ставка для новых кредитов юрлицам (кроме льготных и инвестиционных) составит 12,91% (ранее 13,06%)
При этом регулятор сохранил прежние условия для поддержки развития бизнеса. Значение расчетной величины стандартного риска для новых инвестиционных кредитов юридическим лицам осталось без изменений — на уровне 11,80% годовых.
|
|
