МТБанк составил рейтинг самых популярных автомобилей, которые белорусы покупали в лизинг в 2025 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, спрос на модели бизнес-класса по-прежнему высок, растет интерес к «электричкам». В списке самых дорогих предметов лизинга не только автомобили премиум-класса, но и внушительная спецтехника, из самых необычных – снегоболотоход.

Если говорить о трендах в лизинге транспорта, 2025-й стал годом прагматичности для бизнесменов и роста интереса к электромобилям среди физлиц.

В лидерах у предпринимателей – немецкая классика и китайские технологии. В топ самых востребованных моделей для корпоративного использования вошли BMW (Х5, Х7, 7-й и 5-й серий), Volkswagen (Caddy), BYD (E2, Dolphin), LADA (Largus) и ГАЗель (A21R32, A32R32, A31R32).

Физлица чаще смотрят в сторону гибридов и «китайцев». Среди самых популярных авто оказались BYD (Song Plus, QIN), Lada (Vesta, Granta), Voyah Free, Dongfeng Box и LiXiang (L6 и L7).

Самым дорогим автомобилем, взятым в лизинг в МТБанке в 2025 году, стал спорткар PORSCHE PANAMERA TURBO S E-HYBRID. На втором месте оказался BENTLEY CONTINENTAL GT AZURE V8. Кроме этого, в рейтинг самой дорогостоящей техники попали: автобетононасос XANJER 58-6RZ, автокран Zoomlion ZTC800V и комбайн зерноуборочный FENDT IDEAL 7T.

Самые необычные предметы лизинга, оформленные в МТБанке в прошлом году, – самоходный мульчер на гусеничном ходу, снегоболотоход, кофейный автомат с функцией выдачи сиропов, оборудование для производства объемных букв и автомат по продаже снеков.

