Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Статьи
НЕМЕЦКАЯ КЛАССИКА И КИТАЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. КАКИЕ АВТОМОБИЛИ БЕРУТ БЕЛОРУСЫ В ЛИЗИНГ


09:38 27.02.2026

МТБанк составил рейтинг самых популярных автомобилей, которые белорусы покупали в лизинг в 2025 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, спрос на модели бизнес-класса по-прежнему высок, растет интерес к «электричкам». В списке самых дорогих предметов лизинга не только автомобили премиум-класса, но и внушительная спецтехника, из самых необычных – снегоболотоход.

Если говорить о трендах в лизинге транспорта, 2025-й стал годом прагматичности для бизнесменов и роста интереса к электромобилям среди физлиц.

В лидерах у предпринимателей – немецкая классика и китайские технологии. В топ самых востребованных моделей для корпоративного использования вошли BMW (Х5, Х7, 7-й и 5-й серий), Volkswagen (Caddy), BYD (E2, Dolphin), LADA (Largus) и ГАЗель (A21R32, A32R32, A31R32).

Физлица чаще смотрят в сторону гибридов и «китайцев». Среди самых популярных авто оказались BYD (Song Plus, QIN), Lada (Vesta, Granta), Voyah Free, Dongfeng Box и LiXiang (L6 и L7).

Самым дорогим автомобилем, взятым в лизинг в МТБанке в 2025 году, стал спорткар PORSCHE PANAMERA TURBO S E-HYBRID. На втором месте оказался BENTLEY CONTINENTAL GT AZURE V8. Кроме этого, в рейтинг самой дорогостоящей техники попали: автобетононасос XANJER 58-6RZ, автокран Zoomlion ZTC800V и комбайн зерноуборочный FENDT IDEAL 7T.

Самые необычные предметы лизинга, оформленные в МТБанке в прошлом году, – самоходный мульчер на гусеничном ходу, снегоболотоход, кофейный автомат с функцией выдачи сиропов, оборудование для производства объемных букв и автомат по продаже снеков.

Напомним, среди главных преимуществ Центра лизинга – быстрое рассмотрение заявок, минимальный пакет документов, индивидуальный подход и возможность оформления в лизинг любых видов техники и оборудования. Подробнее о преимуществах лизинга от МТБанка можно узнать на сайте банка и в Instagram Центра. Получить дополнительную информацию вы можете по телефону +375 17 229-98-20.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.02.2026
валюта курс
EUR 3.3653
USD 2.8523
RUB 3.7488
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3656 +0.0096
USD 2.8523 +0.0066
RUB 3.7488 -0.0038
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3600 3.3750
USD 2.8400 2.8500
RUB 3.7400 3.7490
подробнее

Конвертация в банках
на 27.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1870
EUR/RUB 89.7000 90.4977
USD/RUB 75.7000 76.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
