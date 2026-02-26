|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
БАНК РАЗВИТИЯ ПОДДЕРЖАЛ МАСШТАБНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
13:17 26.02.2026
В Брестской городской больнице завершена модернизация операционного блока. Проект реализован при поддержке Банка развития.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в ходе реконструкции создано пять современных операционных и вспомогательные помещения. Обновление материально-технической базы направлено на повышение качества хирургической помощи и внедрение новых медицинских стандартов в регионе. Новые условия работы позволят хирургам максимально эффективно использовать профессиональные навыки при проведении сложных операций.
«До этого мы были ограничены в профильных помещениях. Например, два отделения использовали одну операционную, также пересекались потоки экстренных и плановых больных, – отмечал ранее главный врач городской больницы Эдуард Бабич. – После реконструкции каждый профиль имеет свою операционную: хирургия, проктология, гинекология, оториноларингология. Плюс выделена еще операционная для экстренных потребностей».
В реконструированном операционном блоке модернизирована система медицинского газоснабжения, закуплено современное оборудование для всех профильных операционных.
Кроме того, установлен новый ангиографический комплекс. Современное высокотехнологичное оборудование сегодня широко используется в учреждениях здравоохранения для диагностики и лечения патологий сосудов сердца, головного мозга и конечностей, обеспечивая наиболее достоверные и точные результаты исследования. Новый комплекс позволит существенно расширить спектр и количество проводимых в горбольнице Бреста эндоваскулярных малоинвазивных операций на сосудах сердца и головного мозга.
«Для Банка развития это один из значимых проектов. И дело не в финансах, а в том, что благодаря его реализации Брестский регион получает не просто отремонтированное помещение, а хирургию нового уровня. Являясь опорным финансовым инструментом Правительства, мы ежегодно поддерживаем тысячи различных проектов по всей стране, но учреждения здравоохранения всегда в приоритете, ведь это история про жизнь и здоровье людей», – сказал начальник Брестского филиала Банка развития Дмитрий Гринчак.
В ходе модернизации в учреждение закуплен также современный рентгеновский компьютерный томограф. Новый аппарат в дополнение к имеющимся возможностям позволит проводить неинвазивную КТ-коронарографию и перфузионные программы, что повысит точность диагностики.
Все это не просто цифры в отчетах, а реальные изменения для системы здравоохранения. Новый операционный блок повысит уровень качества и доступности медицинской помощи не только для жителей областного центра. Стационары Бреста являются межрайонными центрами, и помимо самого города и прилегающего района за ними еще закреплено оказание помощи жителям Жабинковского, Каменецкого, Малоритского, Пружанского, Березовского и Кобринского районов с населением порядка 300 тыс. человек.
По словам медиков, модернизация позволит не только увеличить количество выполнения существующих видов оперативных вмешательств, но и внедрить новые. В частности, в горбольнице, будут проводить видеоэндоскопические операции на ЛОР-пазухах, видеоассистированные – на гортани, лапароскопические операции на толстом кишечнике, а также с использованием лазера и ультразвукового скальпеля.
В результате произошло именно то, что должно получаться, когда за дело берутся не ради отчета, а ради людей: современный объект, передовые технологии и главное – четкое понимание, как это все будет работать на благо пациента. Брестская городская больница теперь не просто лечит, она задает новую планку для всей региональной медицины.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 26.02.2026
Курсы в банках
на 26.02.2026
Конвертация в банках
на 26.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте