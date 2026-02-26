ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БАНК РАЗВИТИЯ ПОДДЕРЖАЛ МАСШТАБНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ


13:17 26.02.2026

В Брестской городской больнице завершена модернизация операционного блока. Проект реализован при поддержке Банка развития.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в ходе реконструкции создано пять современных операционных и вспомогательные помещения. Обновление материально-технической базы направлено на повышение качества хирургической помощи и внедрение новых медицинских стандартов в регионе. Новые условия работы позволят хирургам максимально эффективно использовать профессиональные навыки при проведении сложных операций.

«До этого мы были ограничены в профильных помещениях. Например, два отделения использовали одну операционную, также пересекались потоки экстренных и плановых больных, – отмечал ранее главный врач городской больницы Эдуард Бабич. – После реконструкции каждый профиль имеет свою операционную: хирургия, проктология, гинекология, оториноларингология. Плюс выделена еще операционная для экстренных потребностей».

В реконструированном операционном блоке модернизирована система медицинского газоснабжения, закуплено современное оборудование для всех профильных операционных.

Кроме того, установлен новый ангиографический комплекс. Современное высокотехнологичное оборудование сегодня широко используется в учреждениях здравоохранения для диагностики и лечения патологий сосудов сердца, головного мозга и конечностей, обеспечивая наиболее достоверные и точные результаты исследования. Новый комплекс позволит существенно расширить спектр и количество проводимых в горбольнице Бреста эндоваскулярных малоинвазивных операций на сосудах сердца и головного мозга.

«Для Банка развития это один из значимых проектов. И дело не в финансах, а в том, что благодаря его реализации Брестский регион получает не просто отремонтированное помещение, а хирургию нового уровня. Являясь опорным финансовым инструментом Правительства, мы ежегодно поддерживаем тысячи различных проектов по всей стране, но учреждения здравоохранения всегда в приоритете, ведь это история про жизнь и здоровье людей», – сказал начальник Брестского филиала Банка развития Дмитрий Гринчак.

В ходе модернизации в учреждение закуплен также современный рентгеновский компьютерный томограф. Новый аппарат в дополнение к имеющимся возможностям позволит проводить неинвазивную КТ-коронарографию и перфузионные программы, что повысит точность диагностики.

Все это не просто цифры в отчетах, а реальные изменения для системы здравоохранения. Новый операционный блок повысит уровень качества и доступности медицинской помощи не только для жителей областного центра. Стационары Бреста являются межрайонными центрами, и помимо самого города и прилегающего района за ними еще закреплено оказание помощи жителям Жабинковского, Каменецкого, Малоритского, Пружанского, Березовского и Кобринского районов с населением порядка 300 тыс. человек.

По словам медиков, модернизация позволит не только увеличить количество выполнения существующих видов оперативных вмешательств, но и внедрить новые. В частности, в горбольнице, будут проводить видеоэндоскопические операции на ЛОР-пазухах, видеоассистированные – на гортани, лапароскопические операции на толстом кишечнике, а также с использованием лазера и ультразвукового скальпеля.

В результате произошло именно то, что должно получаться, когда за дело берутся не ради отчета, а ради людей: современный объект, передовые технологии и главное – четкое понимание, как это все будет работать на благо пациента. Брестская городская больница теперь не просто лечит, она задает новую планку для всей региональной медицины.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.02.2026
валюта курс
EUR 3.3548
USD 2.8457
RUB 3.7526
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3656 +0.0096
USD 2.8523 +0.0066
RUB 3.7488 -0.0038
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3670 3.3740
USD 2.8450 2.8500
RUB 3.7380 3.7400
подробнее

Конвертация в банках
на 26.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1850
EUR/RUB 90.1000 90.2900
USD/RUB 76.1000 76.1900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте