В Брестской городской больнице завершена модернизация операционного блока. Проект реализован при поддержке Банка развития.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в ходе реконструкции создано пять современных операционных и вспомогательные помещения. Обновление материально-технической базы направлено на повышение качества хирургической помощи и внедрение новых медицинских стандартов в регионе. Новые условия работы позволят хирургам максимально эффективно использовать профессиональные навыки при проведении сложных операций.

«До этого мы были ограничены в профильных помещениях. Например, два отделения использовали одну операционную, также пересекались потоки экстренных и плановых больных, – отмечал ранее главный врач городской больницы Эдуард Бабич. – После реконструкции каждый профиль имеет свою операционную: хирургия, проктология, гинекология, оториноларингология. Плюс выделена еще операционная для экстренных потребностей».

В реконструированном операционном блоке модернизирована система медицинского газоснабжения, закуплено современное оборудование для всех профильных операционных.

Кроме того, установлен новый ангиографический комплекс. Современное высокотехнологичное оборудование сегодня широко используется в учреждениях здравоохранения для диагностики и лечения патологий сосудов сердца, головного мозга и конечностей, обеспечивая наиболее достоверные и точные результаты исследования. Новый комплекс позволит существенно расширить спектр и количество проводимых в горбольнице Бреста эндоваскулярных малоинвазивных операций на сосудах сердца и головного мозга.

«Для Банка развития это один из значимых проектов. И дело не в финансах, а в том, что благодаря его реализации Брестский регион получает не просто отремонтированное помещение, а хирургию нового уровня. Являясь опорным финансовым инструментом Правительства, мы ежегодно поддерживаем тысячи различных проектов по всей стране, но учреждения здравоохранения всегда в приоритете, ведь это история про жизнь и здоровье людей», – сказал начальник Брестского филиала Банка развития Дмитрий Гринчак.

В ходе модернизации в учреждение закуплен также современный рентгеновский компьютерный томограф. Новый аппарат в дополнение к имеющимся возможностям позволит проводить неинвазивную КТ-коронарографию и перфузионные программы, что повысит точность диагностики.

Все это не просто цифры в отчетах, а реальные изменения для системы здравоохранения. Новый операционный блок повысит уровень качества и доступности медицинской помощи не только для жителей областного центра. Стационары Бреста являются межрайонными центрами, и помимо самого города и прилегающего района за ними еще закреплено оказание помощи жителям Жабинковского, Каменецкого, Малоритского, Пружанского, Березовского и Кобринского районов с населением порядка 300 тыс. человек.

По словам медиков, модернизация позволит не только увеличить количество выполнения существующих видов оперативных вмешательств, но и внедрить новые. В частности, в горбольнице, будут проводить видеоэндоскопические операции на ЛОР-пазухах, видеоассистированные – на гортани, лапароскопические операции на толстом кишечнике, а также с использованием лазера и ультразвукового скальпеля.

В результате произошло именно то, что должно получаться, когда за дело берутся не ради отчета, а ради людей: современный объект, передовые технологии и главное – четкое понимание, как это все будет работать на благо пациента. Брестская городская больница теперь не просто лечит, она задает новую планку для всей региональной медицины.