Беларусбанк и Банк развития Республики Беларусь запустили кредитный продукт для субъектов малого и среднего предпринимательства «Поддержка сферы туризма и сопутствующих услуг» по низкой ставке – 6,38 % годовых.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, новый продукт призван решить задачу, поставленную Главой государства перед Правительством по развитию туристического потенциала, которая является одним из приоритетов Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы.

Кредит выдается на цели инвестиционной и текущей деятельности индивидуальным предпринимателям, субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и/или осуществляющим деятельность на территории Республики Беларусь, за исключением г. Минска, и реализующим проекты по следующим видам деятельности:

гостиничный и ресторанный бизнес;

здравоохранение (деятельность медицинских центров, санаторно-курортных организаций с медицинскими услугами);

спорт, развлечения и отдых (организация культурно-зрелищных мероприятий, выставки, музеи, спортивные мероприятия, исторические места, детские развлекательные центры);

пассажирские перевозки;

деятельность в области обслуживания зданий и территорий (мойка и уборка зданий внутри и снаружи, чистка и мойка промышленных машин и оборудования, посадка, уход и обслуживание парков, садов, скверов, зеленых зон зданий).

Основные условия кредита «Поддержка сферы туризма и сопутствующих услуг»:

валюта финансирования: белорусские рубли;

процентная ставка: 6,38 % годовых;

срок кредитования: до 5 лет;

максимальная сумма финансирования: 5,0 млн. бел. руб.;

выдается за счет ресурсов Банка развития Республики Беларусь.