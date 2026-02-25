|О компании
|26.02.2026
Банковские новости РБ
У БЕЛАРУСБАНКА НОВЫЙ КРЕДИТ ДЛЯ ТУРБИЗНЕСА
10:44 26.02.2026
Беларусбанк и Банк развития Республики Беларусь запустили кредитный продукт для субъектов малого и среднего предпринимательства «Поддержка сферы туризма и сопутствующих услуг» по низкой ставке – 6,38 % годовых.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, новый продукт призван решить задачу, поставленную Главой государства перед Правительством по развитию туристического потенциала, которая является одним из приоритетов Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы.
Кредит выдается на цели инвестиционной и текущей деятельности индивидуальным предпринимателям, субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и/или осуществляющим деятельность на территории Республики Беларусь, за исключением г. Минска, и реализующим проекты по следующим видам деятельности:
гостиничный и ресторанный бизнес;
здравоохранение (деятельность медицинских центров, санаторно-курортных организаций с медицинскими услугами);
спорт, развлечения и отдых (организация культурно-зрелищных мероприятий, выставки, музеи, спортивные мероприятия, исторические места, детские развлекательные центры);
пассажирские перевозки;
деятельность в области обслуживания зданий и территорий (мойка и уборка зданий внутри и снаружи, чистка и мойка промышленных машин и оборудования, посадка, уход и обслуживание парков, садов, скверов, зеленых зон зданий).
Основные условия кредита «Поддержка сферы туризма и сопутствующих услуг»:
валюта финансирования: белорусские рубли;
процентная ставка: 6,38 % годовых;
срок кредитования: до 5 лет;
максимальная сумма финансирования: 5,0 млн. бел. руб.;
выдается за счет ресурсов Банка развития Республики Беларусь.
