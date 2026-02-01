С 26 февраля кассы Национального банка Беларуси пополнятся партией аттестованных бриллиантов.

Как сообщает Telegram-канал регулятора, покупателям предложат широкий выбор драгоценных камней, среди которых представлены не только классические варианты, но и камни эксклюзивных фантазийных форм.

Ознакомиться с полным перечнем доступных предложений, а также изучить детальные характеристики и актуальные цены на каждый экземпляр можно на официальном сайте Нацбанка.

Продажа драгоценностей будет осуществляться в специализированном отделении по адресу: г. Минск, ул. Толстого, 6. Стоит отметить, что Национальный банк работает с физическими лицами в двустороннем порядке. Помимо реализации ювелирных камней, ведомство также осуществляет обратный выкуп аттестованных бриллиантов, обеспечивая тем самым ликвидность приобретенных ценностей.