|25.02.2026
Банковские новости РБ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ОБНОВЛЯЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОДАЖЕ БРИЛЛИАНТОВ
17:02 25.02.2026
С 26 февраля кассы Национального банка Беларуси пополнятся партией аттестованных бриллиантов.
Как сообщает Telegram-канал регулятора, покупателям предложат широкий выбор драгоценных камней, среди которых представлены не только классические варианты, но и камни эксклюзивных фантазийных форм.
Ознакомиться с полным перечнем доступных предложений, а также изучить детальные характеристики и актуальные цены на каждый экземпляр можно на официальном сайте Нацбанка.
Продажа драгоценностей будет осуществляться в специализированном отделении по адресу: г. Минск, ул. Толстого, 6. Стоит отметить, что Национальный банк работает с физическими лицами в двустороннем порядке. Помимо реализации ювелирных камней, ведомство также осуществляет обратный выкуп аттестованных бриллиантов, обеспечивая тем самым ликвидность приобретенных ценностей.
