|25.02.2026
Банковские новости РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ВЫСТУПИЛ ПАРТНЕРОМ ЦИКЛА ТЕАТРАЛЬНЫХ КИНОПОКАЗОВ
13:20 25.02.2026
12 марта в минском кинотеатре SKYLINE при поддержке ВТБ (Беларусь) стартует весенний сезон культурно-просветительского проекта «Линии искусства». В программе – 6 эксклюзивных показов спектаклей разных жанров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, первой зрители увидят постановку по одноименной поэме Николая Гоголя «Мертвые души» театра им. Евгения Вахтангова. Спектакль создан в оригинальном жанре «галопад» – динамичного и головокружительного бального танца, символизирующего хаос и утрату нравственных ценностей у общества. 26 марта публику приглашают на просмотр итальянской кинооперы режиссера Франко Дзеффирелли «Паяцы». Киноверсия сочетает в себе драматизм театра и кинематографичность.
В течение весны проект «Линии искусства» будет радовать зрителей оперными шедеврами, изящными балетными постановками и драматическими спектаклями. Следить за анонсами можно в социальных сетях SKYLINE Cinema и ВТБ (Беларусь).
ВТБ (Беларусь) активно поддерживает культурные и образовательные инициативы, проекты в области искусства и спорта, а также реализует собственные благотворительные программы.
