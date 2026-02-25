ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ВЫСТУПИЛ ПАРТНЕРОМ ЦИКЛА ТЕАТРАЛЬНЫХ КИНОПОКАЗОВ


13:20 25.02.2026

12 марта в минском кинотеатре SKYLINE при поддержке ВТБ (Беларусь) стартует весенний сезон культурно-просветительского проекта «Линии искусства». В программе – 6 эксклюзивных показов спектаклей разных жанров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, первой зрители увидят постановку по одноименной поэме Николая Гоголя «Мертвые души» театра им. Евгения Вахтангова. Спектакль создан в оригинальном жанре «галопад» – динамичного и головокружительного бального танца, символизирующего хаос и утрату нравственных ценностей у общества. 26 марта публику приглашают на просмотр итальянской кинооперы режиссера Франко Дзеффирелли «Паяцы». Киноверсия сочетает в себе драматизм театра и кинематографичность.

В течение весны проект «Линии искусства» будет радовать зрителей оперными шедеврами, изящными балетными постановками и драматическими спектаклями. Следить за анонсами можно в социальных сетях SKYLINE Cinema и ВТБ (Беларусь).

ВТБ (Беларусь) активно поддерживает культурные и образовательные инициативы, проекты в области искусства и спорта, а также реализует собственные благотворительные программы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.02.2026
валюта курс
EUR 3.3583
USD 2.8487
RUB 3.7397
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3560 -0.0035
USD 2.8457 -0.003
RUB 3.7526 +0.0129
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3540 3.3550
USD 2.8400 2.8430
RUB 3.7400 3.7430
подробнее

Конвертация в банках
на 25.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1810 1.1830
EUR/RUB 89.7000 89.7900
USD/RUB 75.9000 76.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
