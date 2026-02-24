В Беларуси в рамках развития системы мгновенных платежей (СМП) в части внедрения сервиса ”КРОК“ утверждена новая редакция Правил СМП. Соответствующее решение принято постановлением Правления Национального банка от 16 января 2026 г. № 13, которое вступит в силу после официального опубликования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, сервис ”КРОК“ – это национальный сервис безналичных мгновенных QR-платежей физических лиц в пользу юридических лиц для оплаты товаров (работ, услуг), созданный на базе СМП и платежной системы в ЕРИП. Благодаря данному сервису платеж занимает считанные секунды. Сервис ”КРОК“ доступен круглосуточно без выходных и праздничных дней и работает без использования банковских платежных карточек.

Подключение к сервису ”КРОК“ будет осуществляться поэтапно. До 1 июля 2026 г. банки, входящие в группу значимости I перечня системно значимых банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, обязаны обеспечить для своих клиентов возможность проведения внутристрановых мгновенных платежей в пользу юридических лиц для оплаты товаров (работ, услуг) с использованием сервиса ”КРОК“. До 1 декабря 2026 г. к сервису должны подключиться остальные банки. Аналогичные сроки установлены для банков по обеспечению формирования QR-кода в режиме плательщика и режиме организации торговли (сервиса) при проведении таких платежей.

Также в новой редакции Правил установлен максимальный размер вознаграждения (платы), уплачиваемого юридическим лицом банку-получателю: он не может превышать 0,8 процента от суммы осуществленного платежа.

Принятые изменения направлены на повышение доступности и качества платежных услуг, дальнейшее развитие безналичных расчетов и обеспечение технологического единства в платежном пространстве страны.