Банковские новости РБ

ПАРИТЕТБАНК МЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПО НОВЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

09:17 25.02.2026 ОАО «Паритетбанк» с 26 февраля 2026 года обновляет линейку депозитов для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения коснутся условий привлечения денежных средств по вновь заключаемым договорам в рамках популярных банковских продуктов «Стабильный доход» и «Безотзывный online». Корректировка затронула сроки размещения средств в национальной валюте. В частности, банк прекращает оформление безотзывных вкладов в белорусских рублях на период 370 дней. Несмотря на исключение одного из вариантов, у клиентов сохраняется широкий выбор инструментов для долгосрочного планирования. Теперь для размещения накоплений на срок свыше года будут доступны безотзывные вклады продолжительностью 390, 450, 540, 720 и 1110 дней.