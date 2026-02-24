|О компании
|25.02.2026
Банковские новости РБ
ПАРИТЕТБАНК МЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПО НОВЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
09:17 25.02.2026
ОАО «Паритетбанк» с 26 февраля 2026 года обновляет линейку депозитов для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения коснутся условий привлечения денежных средств по вновь заключаемым договорам в рамках популярных банковских продуктов «Стабильный доход» и «Безотзывный online».
Корректировка затронула сроки размещения средств в национальной валюте. В частности, банк прекращает оформление безотзывных вкладов в белорусских рублях на период 370 дней.
Несмотря на исключение одного из вариантов, у клиентов сохраняется широкий выбор инструментов для долгосрочного планирования. Теперь для размещения накоплений на срок свыше года будут доступны безотзывные вклады продолжительностью 390, 450, 540, 720 и 1110 дней.
