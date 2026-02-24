С 26 февраля вступают в силу изменения в Сборнике платы БНБ-Банка, ориентированные на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, основное нововведение касается оптимизации расходов бизнеса при управлении зарплатными программами.

В частности, банк отменяет комиссию в размере 100 BYN за подключение к востребованному продукту «Зарплата на 1-2-3». Данная льгота затронет тех клиентов, которые решили сменить свой текущий зарплатный проект внутри БНБ-Банка, если по старому счету не фиксировалось зачислений более полугода.

Такой подход дополняет уже существующие нормы обслуживания: комиссия в 100 BYN также не взимается, если с момента расторжения предыдущего договора на зарплатное обслуживание прошло более 6 месяцев. Таким образом, банк делает условия возврата и внутренней миграции между сервисами более доступными для корпоративного сектора.