|24.02.2026
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
БНБ-БАНК УПРОЩАЕТ УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДА НА ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ «ЗАРПЛАТА НА 1-2-3»
13:08 24.02.2026
С 26 февраля вступают в силу изменения в Сборнике платы БНБ-Банка, ориентированные на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, основное нововведение касается оптимизации расходов бизнеса при управлении зарплатными программами.
В частности, банк отменяет комиссию в размере 100 BYN за подключение к востребованному продукту «Зарплата на 1-2-3». Данная льгота затронет тех клиентов, которые решили сменить свой текущий зарплатный проект внутри БНБ-Банка, если по старому счету не фиксировалось зачислений более полугода.
Такой подход дополняет уже существующие нормы обслуживания: комиссия в 100 BYN также не взимается, если с момента расторжения предыдущего договора на зарплатное обслуживание прошло более 6 месяцев. Таким образом, банк делает условия возврата и внутренней миграции между сервисами более доступными для корпоративного сектора.
