ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БНБ-БАНК УПРОЩАЕТ УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДА НА ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ «ЗАРПЛАТА НА 1-2-3»


13:08 24.02.2026

С 26 февраля вступают в силу изменения в Сборнике платы БНБ-Банка, ориентированные на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, основное нововведение касается оптимизации расходов бизнеса при управлении зарплатными программами.

В частности, банк отменяет комиссию в размере 100 BYN за подключение к востребованному продукту «Зарплата на 1-2-3». Данная льгота затронет тех клиентов, которые решили сменить свой текущий зарплатный проект внутри БНБ-Банка, если по старому счету не фиксировалось зачислений более полугода.

Такой подход дополняет уже существующие нормы обслуживания: комиссия в 100 BYN также не взимается, если с момента расторжения предыдущего договора на зарплатное обслуживание прошло более 6 месяцев. Таким образом, банк делает условия возврата и внутренней миграции между сервисами более доступными для корпоративного сектора.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.02.2026
валюта курс
EUR 3.3638
USD 2.8505
RUB 3.7299
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3595 -0.0049
USD 2.8487 -0.0018
RUB 3.7397 +0.0098
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3620 3.3630
USD 2.8450 2.8470
RUB 3.7270 3.7290
подробнее

Конвертация в банках
на 24.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1820
EUR/RUB 90.1000 90.3000
USD/RUB 76.5000 76.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте