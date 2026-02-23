|О компании
|24.02.2026
Банковские новости РБ
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР БЕЛАРУСИ СОХРАНЯЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ И ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
11:09 24.02.2026
Национальный банк Республики Беларусь опубликовал обзор деятельности и характеристику устойчивости банковского сектора по состоянию на 1 января 2026 года.
Как сообщает Telegram-канал регулятора, согласно представленным данным, показатели работы финансовых институтов подтверждают надежное и эффективное функционирование всей банковской системы страны.
Одним из ключевых индикаторов стабильности стала достаточность нормативного капитала, которая на начало года составила 19,2%. Этот показатель значительно превышает установленный регулятором минимум в 10%, а также значение в 12,5%, предусмотренное с учетом консервационного буфера.
Параллельно с накоплением капитала банки демонстрируют высокий уровень ликвидности. Фактическое значение величины покрытия ликвидности достигло 158,6%, что существенно выше нормативного порога, составляющего не менее 100%.
Высокое качество активов также способствует общей устойчивости системы. Доля необслуживаемых активов в активах, подверженных кредитному риску, зафиксирована на уровне 2,2%. Данный результат находится в пределах безопасной зоны, не превышая пороговое значение в 10%.
