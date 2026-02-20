|О компании
|23.02.2026
Банковские новости РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) И БАНК РАЗВИТИЯ РАСШИРИЛИ ЛИНЕЙКУ КРЕДИТНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ СМБ
10:58 23.02.2026
ВТБ (Беларусь) и Банк развития Республики Беларусь расширили линейку совместных кредитных решений для малого и среднего бизнеса в сфере туризма.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках нового продукта можно получить финансирование для проектов в области гостиничного и ресторанного бизнеса, здравоохранения (деятельность медицинских центров, санаторно-курортных организаций с медицинскими услугами), спорта, развлечений и отдыха, пассажирских перевозок, обслуживания зданий и территорий.
«Расширение линейки совместных кредитных решений с Банком развития — это важный шаг в поддержке малого и среднего бизнеса, особенно в регионах. Новый продукт ориентирован на финансирование конкретных инвестиционных проектов в сфере туризма и услуг. Мы создаем условия, при которых предприниматели смогут запускать и масштабировать инициативы в регионах, формируя современную инфраструктуру и точки роста для местной экономики», — отметил заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Иван Веренич.
Для финансирования проектов на территории республики, за исключением города Минска, субъектам СМБ доступны ресурсы до 5 млн рублей на срок до 5 лет с процентной ставкой при текущей ставке рефинансирования до 6,38% годовых.
