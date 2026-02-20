Банк Дабрабыт с 1 апреля 2026 года прекращает выпуск новых банковских платежных карточек в рамках пакета услуг «Белкарт-Интернет».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, несмотря на приостановку эмиссии, клиенты, уже имеющие данные карты на руках, смогут пользоваться ими в обычном режиме. Ранее оформленные карточки продолжат обслуживаться банком на текущих условиях до момента окончания срока их действия.