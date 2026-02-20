|О компании
|23.02.2026
Банковские новости РБ
БАНК ДАБРАБЫТ ПРЕКРАЩАЕТ ВЫПУСК КАРТОЧЕК «БЕЛКАРТ-ИНТЕРНЕТ»
10:15 23.02.2026
Банк Дабрабыт с 1 апреля 2026 года прекращает выпуск новых банковских платежных карточек в рамках пакета услуг «Белкарт-Интернет».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, несмотря на приостановку эмиссии, клиенты, уже имеющие данные карты на руках, смогут пользоваться ими в обычном режиме. Ранее оформленные карточки продолжат обслуживаться банком на текущих условиях до момента окончания срока их действия.
