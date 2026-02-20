ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БАНК ДАБРАБЫТ ПРЕКРАЩАЕТ ВЫПУСК КАРТОЧЕК «БЕЛКАРТ-ИНТЕРНЕТ»


10:15 23.02.2026

Банк Дабрабыт с 1 апреля 2026 года прекращает выпуск новых банковских платежных карточек в рамках пакета услуг «Белкарт-Интернет».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, несмотря на приостановку эмиссии, клиенты, уже имеющие данные карты на руках, смогут пользоваться ими в обычном режиме. Ранее оформленные карточки продолжат обслуживаться банком на текущих условиях до момента окончания срока их действия.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.02.2026
валюта курс
EUR 3.3555
USD 2.8518
RUB 3.7309
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3601 -0.0008
USD 2.8518 +0.0001
RUB 3.7309 +0.0009
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3500 3.3650
USD 2.8460 2.8570
RUB 3.7150 3.7220
подробнее

Конвертация в банках
на 23.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1828
EUR/RUB 90.2000 90.7029
USD/RUB 76.6000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте