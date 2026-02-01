|О компании
20.02.2026
Банковские новости РБ
СБЕР БАНК (БЕЛАРУСЬ) С 23 МАРТА ВВОДИТ КОМИССИЮ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
16:23 20.02.2026
Сбер Банк (Беларусь) с 23 марта 2026 года вводит комиссию за зачисление денежных средств в российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, данная мера является вынужденной и направлена на компенсацию затрат, возникающих при проведении платежей через российские финансовые структуры.
Необходимость пересмотра тарифов возникла на фоне решения Банка ВТБ (ПАО) о введении платы за зачисление российской валюты на корреспондентские счета банков-партнеров.
В рамках этих изменений клиентам придется возмещать комиссию, которую ВТБ списывает с корсчета банка. Размер вознаграждения составит 0,01% от суммы входящего платежа, при этом минимальный порог списания установлен на уровне 25 российских рублей.
