Сбер Банк (Беларусь) с 23 марта 2026 года вводит комиссию за зачисление денежных средств в российских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, данная мера является вынужденной и направлена на компенсацию затрат, возникающих при проведении платежей через российские финансовые структуры.

Необходимость пересмотра тарифов возникла на фоне решения Банка ВТБ (ПАО) о введении платы за зачисление российской валюты на корреспондентские счета банков-партнеров.

В рамках этих изменений клиентам придется возмещать комиссию, которую ВТБ списывает с корсчета банка. Размер вознаграждения составит 0,01% от суммы входящего платежа, при этом минимальный порог списания установлен на уровне 25 российских рублей.