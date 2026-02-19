ОАО «Паритетбанк» с 19 февраля 2026 года изменило условия по депозитным продуктам, предложив клиентам обновленную линейку процентных ставок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения коснулись наиболее востребованных инструментов сбережения в белорусских и российских рублях.

Для тех, кто предпочитает сохранять доступ к капиталу в краткосрочной перспективе, банк предусмотрел базовые решения на срок до четырех месяцев. При размещении средств в BYN на 35 дней ставка составит 4,50% годовых в отделениях и 4,60% в дистанционных каналах. Если же горизонт планирования расширяется до 90 или 120 дней, доходность возрастает до 6,50% и 6,60% годовых соответственно.

Постепенное увеличение срока вложений позволяет вкладчикам рассчитывать на более весомое вознаграждение, которое на среднесрочном этапе преодолевает двузначную отметку. Так, вклады на 180 дней обеспечат доход на уровне 9,50% или 9,60% годовых, а при выборе периода в 210 или 240 дней ставка достигает 10,00% (при онлайн-оформлении — 10,10%). Еще более привлекательные условия действуют для сроков 270 и 330 дней, где доходность зафиксирована в диапазоне 10,50%–10,60%.

Наиболее выгодные предложения банк традиционно сохраняет для долгосрочных стратегий накопления, охватывающих период от года до трех лет. Для вкладов на 370, 390, 450, 540, 720 и 1110 дней установлена максимальная ставка: 13,50% годовых при обращении в кассы и рекордные 13,60% для пользователей мобильного приложения. Такой подход позволяет зафиксировать высокую доходность на длительный период, обеспечивая стабильный прирост капитала.

Наряду с инструментами в национальной валюте, изменения затронули и сегмент сбережений в российских рублях, ориентированный на мобильность средств. Для отзывных вкладов сроком на 90 дней установлены обновленные параметры доходности: ставка по классическому продукту «Клевер» теперь составляет 6,00%, в то время как цифровой формат «Отзывный Online» предлагает вознаграждение в размере 6,10% годовых.