ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


ПАРИТЕТБАНК ОБНОВИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ


09:46 20.02.2026

ОАО «Паритетбанк» с 19 февраля 2026 года изменило условия по депозитным продуктам, предложив клиентам обновленную линейку процентных ставок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения коснулись наиболее востребованных инструментов сбережения в белорусских и российских рублях.

Для тех, кто предпочитает сохранять доступ к капиталу в краткосрочной перспективе, банк предусмотрел базовые решения на срок до четырех месяцев. При размещении средств в BYN на 35 дней ставка составит 4,50% годовых в отделениях и 4,60% в дистанционных каналах. Если же горизонт планирования расширяется до 90 или 120 дней, доходность возрастает до 6,50% и 6,60% годовых соответственно.

Постепенное увеличение срока вложений позволяет вкладчикам рассчитывать на более весомое вознаграждение, которое на среднесрочном этапе преодолевает двузначную отметку. Так, вклады на 180 дней обеспечат доход на уровне 9,50% или 9,60% годовых, а при выборе периода в 210 или 240 дней ставка достигает 10,00% (при онлайн-оформлении — 10,10%). Еще более привлекательные условия действуют для сроков 270 и 330 дней, где доходность зафиксирована в диапазоне 10,50%–10,60%.

Наиболее выгодные предложения банк традиционно сохраняет для долгосрочных стратегий накопления, охватывающих период от года до трех лет. Для вкладов на 370, 390, 450, 540, 720 и 1110 дней установлена максимальная ставка: 13,50% годовых при обращении в кассы и рекордные 13,60% для пользователей мобильного приложения. Такой подход позволяет зафиксировать высокую доходность на длительный период, обеспечивая стабильный прирост капитала.

Наряду с инструментами в национальной валюте, изменения затронули и сегмент сбережений в российских рублях, ориентированный на мобильность средств. Для отзывных вкладов сроком на 90 дней установлены обновленные параметры доходности: ставка по классическому продукту «Клевер» теперь составляет 6,00%, в то время как цифровой формат «Отзывный Online» предлагает вознаграждение в размере 6,10% годовых.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.02.2026
валюта курс
EUR 3.3650
USD 2.8517
RUB 3.7300
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3609 -0.0065
USD 2.8517 +0.0051
RUB 3.7300 -0.0074
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3550 3.3630
USD 2.8440 2.8550
RUB 3.7100 3.7250
подробнее

Конвертация в банках
на 20.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1795
EUR/RUB 90.3000 90.4000
USD/RUB 76.4500 76.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте