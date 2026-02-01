В Минске 18 февраля 2026 года состоялась конференция «HR-открытия 2025» для специалистов, отвечающих за развитие HR-направлений в компаниях, руководителей и собственников бизнеса, заинтересованных в развитии персонала и профессиональном росте своих работников. Белагропромбанк как один из крупнейших работодателей страны, в приоритете у которого человек и развитие бизнеса в тесном взаимодействии с потенциалом сотрудников, поддержал конференцию, выступив партнером мероприятия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, программа образовательно-практической конференции включала лаконичные и насыщенные яркими примерами выступления экспертов, сфокусированные на реальных кейсах и рабочих инструментах HR-специалистов. Спикеры поделились богатым опытом работы с персоналом в компаниях разных сфер и производственного масштаба. В центре обсуждения оказались такие актуальные на сегодня темы, как поиск, найм и адаптация сотрудников, мотивация и удержание работников в частных и государственных компаниях, разработка стратегий и мероприятий, направленных на эффективное использование человеческого потенциала, формирование корпоративной культуры. На примерах разбирали лучшие практики профессионалов в области HR, обобщали опыт и анализировали тренды. Среди слушателей конференции – аудитория специалистов в области подбора персонала, работы с кадрами, внутреннего маркетинга из различных компаний: от заводов, сетевых ритейлов, банков – до ИТ-компаний, интернет-магазинов, представителей малого и среднего бизнеса.

Белагропромбанк – современный финансовый институт и сильный HR-бренд, который не только привлекает в свои ряды талантливых людей, но и заботится о своих работниках, многое делает для того, чтобы персонал чувствовал себя максимально удовлетворенным условиями труда и предоставляемыми социальными гарантиями. Позиции банка представлены в трех главных основах – Родина, семья, человек. Свою миссию банк видит в поддержке семейных ценностей и индивидуальности каждого человека. Отсюда – поддержка знаковых мероприятий в области работы с людьми, партнерство, которое объединяет ресурсы для наиболее эффективного решения задач в сфере HR-менеджмента.

В ходе мероприятия участникам конференции Белагропромбанком были презентованы продукты и программы для корпоративных клиентов, а также экосистема банка и сеть коворкингов Igrow, которая сегодня масштабируется на 49 городов Беларуси.