|19.02.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ ВЫПЛАТИТ ПО 100 РУБЛЕЙ НОВЫМ КЛИЕНТАМ ИЗ СЕГМЕНТА МСБ
14:39 19.02.2026
Банк БелВЭБ запустил рекламную акцию «Мани на IBANe», направленную на поддержку малого и среднего бизнеса. Ее участниками могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели с годовой выручкой не более 30 млн долларов США в эквиваленте белорусских рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, каждый новый клиент, открывший первый текущий счет в белорусских рублях в Банке БелВЭБ и подключивший пакет услуг в период проведения акции, получит денежное вознаграждение в размере 100 белорусских рублей. Условием участия является отсутствие расчетного счета в банке на момент начала акции.
Количество призов не ограничено, а выплата вознаграждения производится на текущий счет не позднее третьего рабочего дня после открытия.
Акция «Мани на IBANe» — это дополнительный стимул для предпринимателей начать сотрудничество с Банком БелВЭБ и воспользоваться современными финансовыми сервисами.
Акция проводится с 10 февраля по 10 августа 2026 года включительно.
