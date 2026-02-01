ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


БАНК БЕЛВЭБ ВЫПЛАТИТ ПО 100 РУБЛЕЙ НОВЫМ КЛИЕНТАМ ИЗ СЕГМЕНТА МСБ


14:39 19.02.2026

Банк БелВЭБ запустил рекламную акцию «Мани на IBANe», направленную на поддержку малого и среднего бизнеса. Ее участниками могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели с годовой выручкой не более 30 млн долларов США в эквиваленте белорусских рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, каждый новый клиент, открывший первый текущий счет в белорусских рублях в Банке БелВЭБ и подключивший пакет услуг в период проведения акции, получит денежное вознаграждение в размере 100 белорусских рублей. Условием участия является отсутствие расчетного счета в банке на момент начала акции.

Количество призов не ограничено, а выплата вознаграждения производится на текущий счет не позднее третьего рабочего дня после открытия.

Акция «Мани на IBANe» — это дополнительный стимул для предпринимателей начать сотрудничество с Банком БелВЭБ и воспользоваться современными финансовыми сервисами.

Акция проводится с 10 февраля по 10 августа 2026 года включительно.
