«Туристическая карта» деловой активности Банка развития продолжает пополняться новыми точками.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, эстафету у Витебска, Гродно и Могилева приняли Брест и Гомель: представители Банка встретились с предпринимателями и местными органами власти, чтобы обсудить драйверы роста туристической отрасли и презентовать линейку новых кредитных продуктов.

Стоит отметить, что такие встречи придают импульс и побуждают деловое сообщество регионов реализовывать различные инициативы для белорусской индустрии гостеприимства. По итогам посещения только трех регионов северо-востока и запада страны сформировано более 50 потенциальных проектов, заинтересованных в финансировании Банка развития.

Крепость, зубры, пуща, дворцы и кулинарные изыски – визитная карточка не только Брестской области, но и в целом Беларуси. В городе над Бугом состоялся самый продолжительный бизнес-интенсив.

Регион является лидером по организованному туризму: за последние пять лет экспорт туристических услуг вырос более чем в 11 раз, а в 2025 году – в полтора раза. В планах продолжить формировать современный туристический комплекс и увеличить его вклад в ВРП в 1,8 раза за пятилетку. В 2026 году планируется на 20% увеличить численность туристов и экскурсантов, посетивших Брестскую область, и на 16% – экспорт туристических услуг.

Порядка трех часов живой дискуссии, более 130 участников, свыше 20 рассмотренных предметных вопросов и предложений о возможностях, будущих проектах и финансировании туристических инициатив. В результате такого продуктивного «туристического диалога» финансовым институтом сформирован перечень из 29 потенциальных проектов для финансирования.

Объединить усилия, чтобы превратить Гомельщину в жемчужину не только белорусской, но и интернациональной туристической карты, собрались представители местной туриндустрии.

«Разнообразие турпотенциала Беларуси сравнимо с общемировыми трендами отрасли и нисколько не уступает именитым туристическим маршрутам. Сегодня Президентом задан четкий ориентир на повышение привлекательности нашей страны и максимизацию эффективности от туристической отрасли. В свою очередь Правительством и дополнительно Банком развития созданы финансовые инструменты поддержки – фундамент для реализации проектов любого уровня. Используя эти возможности, мы гарантированно улучшим индустрию гостеприимства республики и сможем успешно конкурировать с мировыми хитами», – акцентировал внимание в ходе встреч Председатель Правления Банка развития Сергей Столярчук.

Гомельщина консолидирует в себе широкий спектр трендовых направлений туризма. Культурно-познавательный вектор представлен Дворцово-парковым ансамблем в Гомеле, Мозырским замком, Чечерской ратушей и древним Туровом. Для экотуризма в регионе находятся Национальный парк «Припятский» и уникальные ландшафты реки Сож. Развит на Полесье и промышленный туризм в виде интерактивных экскурсий на крупные машиностроительные и пищевые предприятия.

Отдельное внимание уделяется медицинскому туризму: в регионе создан серьезный спектр оздоровительных услуг в санаториях области. По итогам прошлого года на Гомельщине отмечается рост туристической активности, особенно в сфере санаторно-курортного лечения. Здравницы области приняли более 120 тысяч человек, при этом выручка выросла на 18%. Также увеличилась популярность у иностранных гостей увеличилась – продано 35 тысяч путевок, что принесло на 35% больше выручки, чем в предыдущем году.

В ходе встречи с местным предпринимательским сообществом и представителями местных исполнительных органов, как и в других регионах страны, специалисты Банка представили финансовые инструменты для различных категорий организаций и обратили внимание на уникальность их условий для развития широкого спектра направлений турбизнеса.

«Туристическая группа» Банка развития охватила уже пять регионов страны, и везде формат встреч доказал свою эффективность. Общее количество потенциальных проектов, сформированных по итогам визитов в Витебск, Гродно, Могилев, а теперь и в Брест с Гомелем, превысит 100. Это свидетельствует о высоком запросе бизнеса на доступное финансирование и их готовности развивать белорусскую туристическую инфраструктуру. Полученный в регионах опыт ляжет в основу дальнейшей работы Банка по индивидуальному сопровождению инициатив в сфере гостеприимства, чтобы превратить туристический потенциал страны в реально работающие и эффективные объекты и маршруты.