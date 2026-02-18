ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


В БЕЛАРУСБАНКЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ КРЕДИТ НА ТОПОВЫЕ МОДЕЛИ GEELY


10:51 19.02.2026

Кредитная линейка Беларусбанка на приобретение автомобилей у дилеров СЗАО «БЕЛДЖИ» стала шире — ее пополнил новый кредит на топовые модели Geely: Okavango, Coolray, Preface, Monjaro и Atlas. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.

Вместе с электрическим кроссовером EX5, кредитование покупки которого было начато в сентябре 2025 года, теперь Беларусбанк может помочь клиентам приобрести шесть самых востребованных авто модельного ряда Geely.

Кредит выдается на срок до 10 лет. Процентная ставка в течение грейс-периода (первых 12 месяцев) составит 10% годовых (ставка рефинансирования Нацбанка + 0,25 процентных пункта), а далее —16,25% годовых (ставка рефинансирования Нацбанка + 6,5 процентных пункта). Размер кредита — до 90% стоимости автомобиля в пределах платежеспособности заявителя.

Заявку на кредит можно оформить онлайн (в Интернет-банкинге, М-банкинге и на сайте belarusbank.by) , а также в любом отделении банка.
