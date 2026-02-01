ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


БАНК РРБ ОБНОВИЛ ТАРИФЫ ДЛЯ БИЗНЕСА ПО СЧЕТАМ В ЕВРО


13:50 18.02.2026

Банк РРБ с 18 февраля 2026 года ввел изменения в условия расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обновление касается порядка ведения текущих счетов в европейской валюте и затрагивает клиентов с крупными остатками денежных средств.

В соответствии с новыми правилами, банк устанавливает комиссию за обслуживание, если суммарный среднедневной остаток на счетах в евро превышает порог в 300 000 евро. При достижении этой суммы финансовое учреждение будет ежемесячно взимать плату в размере 0,2% от объема средств, составляющих превышение над указанным лимитом.

Клиенты могут получить подробную консультацию по новым условиям и ознакомиться с полным текстом обновленного сборника тарифов в офисах банка или через систему дистанционного обслуживания.
