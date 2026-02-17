ЗАО «Цептер Банк» обновил линейку вкладов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в основу новой концепции лег отказ от сложных наименований в пользу прозрачности: теперь названия онлайн-вкладов напрямую отражают срок размещения средств, позволяя вкладчикам мгновенно ориентироваться в предложениях банка.

Теперь названия онлайн-вкладов стали максимально понятными — по сроку размещения, а ставки по ряду продуктов стали ещё привлекательнее.

Логическим продолжением этого упрощения стало повышение доходности по наиболее востребованным позициям. Так, обновленный вклад «Цептер 35 онлайн» (бывший «Smart стандарт») теперь предлагает ставку 3,2% годовых, в то время как более длительные варианты демонстрируют значительный рост доходности. Для краткосрочных накоплений банк предлагает «Цептер 95 онлайн» под 8%, а для тех, кто планирует бюджет на полгода вперед, предусмотрен «Цептер 180 онлайн» со ставкой 10,5%. Максимальную же выгоду в цифровой линейке обеспечивают долгосрочные вклады: «Цептер 390 онлайн» с доходностью 14,82% и флагманский «Цептер 1100 онлайн», ставка по которому достигает 15,62%.

Параллельно с развитием цифровых каналов, банк позаботился и о клиентах, предпочитающих традиционный формат обслуживания в офисах. Условия в отделениях были синхронизированы с онлайн-предложениями, чтобы обеспечить равную выгоду вне зависимости от способа оформления. При визите в банк клиенты могут рассчитывать на ставку 8% при размещении средств на 95 дней и 10,5% — на 180 дней. Для долгосрочных стратегий в отделениях также доступны ставки 14,82% (на 390 дней) и 15,5% (на 1100 дней), при этом даже для самых коротких вкладов на 35 дней сохраняется доходность в 1%.

Помимо привлекательных процентных ставок, обновленная линейка отличается демократичными условиями управления капиталом. Банк установил единый порог для дополнительного пополнения вкладов — всего 100 BYN, что позволяет эффективно наращивать сбережения в течение всего срока договора.

Оформить вклад можно онлайн в мобильном приложении Zepter Mobile или интернет-банкинге — без визита в Банк. Также открыть вклад можно в отделениях Банка в Минске, Витебске и Бресте.