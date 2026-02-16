ОАО «Белгазпромбанк» с 18 февраля 2026 года корректирует условия сберегательных программ для частных клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения коснутся процентных ставок по вновь оформляемым безотзывным депозитам в иностранных валютах, предлагая клиентам обновленную доходность в российских рублях и китайских юанях.

Для сбережений в российских рублях по линейке «Лояльный» устанавливаются следующие ставки: на срок 3 месяца — 8,0% годовых, на 7 месяцев — 8,5%, на 13 месяцев — 9,0%, а при размещении средств на 25 месяцев доходность составит 10,0% годовых. Одновременно с этим пересмотрены условия по безотзывным вкладам в китайских юанях: теперь ставка на срок 7 месяцев составит 2,0%, на 13 месяцев — 2,3%, а на 25 месяцев — 2,8% годовых.

Параллельно с обновлением валютных предложений банк расширяет возможности для размещения средств в национальной валюте. С этой же даты, 18 февраля, вводится новый продукт для резидентов — отзывный вклад в белорусских рублях «На 2 месяца выгодный (отзывный)».

Новый депозит предусматривает фиксированную ставку 4,75% годовых при минимальной сумме первоначального взноса 100 тыс. бел. руб. Оформить договор можно как в подразделениях банка, так и дистанционно через интернет-банк или мобильное приложение. Условиями предусмотрена ежемесячная капитализация процентов, при этом допускается снятие части средств в пределах накопленных капитализированных процентов без потери доходности. В случае досрочного расторжения договора перерасчет процентов производится по ставке 3,0% годовых.