Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Статьи
Банковские новости РБ


БЕЛГАЗПРОМБАНК ОБНОВЛЯЕТ ЛИНЕЙКУ ВКЛАДОВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ


14:11 17.02.2026

ОАО «Белгазпромбанк» с 18 февраля 2026 года корректирует условия сберегательных программ для частных клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения коснутся процентных ставок по вновь оформляемым безотзывным депозитам в иностранных валютах, предлагая клиентам обновленную доходность в российских рублях и китайских юанях.

Для сбережений в российских рублях по линейке «Лояльный» устанавливаются следующие ставки: на срок 3 месяца — 8,0% годовых, на 7 месяцев — 8,5%, на 13 месяцев — 9,0%, а при размещении средств на 25 месяцев доходность составит 10,0% годовых. Одновременно с этим пересмотрены условия по безотзывным вкладам в китайских юанях: теперь ставка на срок 7 месяцев составит 2,0%, на 13 месяцев — 2,3%, а на 25 месяцев — 2,8% годовых.

Параллельно с обновлением валютных предложений банк расширяет возможности для размещения средств в национальной валюте. С этой же даты, 18 февраля, вводится новый продукт для резидентов — отзывный вклад в белорусских рублях «На 2 месяца выгодный (отзывный)».

Новый депозит предусматривает фиксированную ставку 4,75% годовых при минимальной сумме первоначального взноса 100 тыс. бел. руб. Оформить договор можно как в подразделениях банка, так и дистанционно через интернет-банк или мобильное приложение. Условиями предусмотрена ежемесячная капитализация процентов, при этом допускается снятие части средств в пределах накопленных капитализированных процентов без потери доходности. В случае досрочного расторжения договора перерасчет процентов производится по ставке 3,0% годовых.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.02.2026
валюта курс
EUR 3.3868
USD 2.8544
RUB 3.7243
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3785 -0.0106
USD 2.8544 -0.0074
RUB 3.7243 +0.0044
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3720 3.3800
USD 2.8480 2.8550
RUB 3.7110 3.7150
подробнее

Конвертация в банках
на 17.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1860
EUR/RUB 90.9000 91.1500
USD/RUB 76.7000 76.9500
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
