ОАО «Приорбанк» предложило малому бизнесу полгода безлимит бесплатных платежей и бесплатное обслуживание.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, возможность доступна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, открывшим расчетный счет в Приорбанке не позднее трех месяцев после государственной регистрации бизнеса.

Специальные условия действуют по 30 апреля 2026 года при оформлении одного из пакетов услуг — «MS Lite» или «MS Business». Банк предоставит 6 месяцев безлимитных бесплатных платежей в белорусских рублях, российских рублях, китайских юанях и казахских тенге. Помимо этого, банк обеспечит бесплатное обслуживание счета в течение первых шести месяцев.

«Желание запустить собственный бизнес требует не только смелости, но и надежного старта. Поэтому до конца апреля мы подготовили специальные условия, благодаря которым можно не задумываться о комиссиях за платежи в основных валютах. Такой шаг позволит сконцентрироваться на развитии своего дела», — отмечают в Приорбанке.

В пакет «MS Lite» входят 10 бесплатных платежей в месяц в белорусских рублях, комиссия 0,1% за зачисление зарплаты и бесплатная бизнес-карточка Visa Business. Пакет «MS Business» расширяет количество бесплатных платежей до 40 и включает комиссию 0,3% за зачисление зарплаты и дохода ИП, бесплатную бизнес-карточку Visa Business, терминал 3в1 в бесплатное пользование и комиссию 0,1% за внесение выручки на счет через терминал самообслуживания.

Вместе с обслуживанием клиенты получают доступ к дополнительным сервисам партнеров банка без дополнительной платы: онлайн-бухгалтерии для расчета налогов, инструментам для электронного документооборота и приема клиентов. Также банк предоставляет доступ к партнерской программе, которая дает дополнительный доход до 300 рублей за привлеченных партнеров.

Оформить заявку на открытие счета можно онлайн на сайте банка. Для подписания документов потребуется один визит в отделение.