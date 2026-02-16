ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


ПРИОРБАНК ПРЕДОСТАВИТ БИЗНЕСУ 6 МЕСЯЦЕВ БЕСПЛАТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В 4 ВАЛЮТАХ


13:58 17.02.2026

ОАО «Приорбанк» предложило малому бизнесу полгода безлимит бесплатных платежей и бесплатное обслуживание.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, возможность доступна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, открывшим расчетный счет в Приорбанке не позднее трех месяцев после государственной регистрации бизнеса.

Специальные условия действуют по 30 апреля 2026 года при оформлении одного из пакетов услуг — «MS Lite» или «MS Business». Банк предоставит 6 месяцев безлимитных бесплатных платежей в белорусских рублях, российских рублях, китайских юанях и казахских тенге. Помимо этого, банк обеспечит бесплатное обслуживание счета в течение первых шести месяцев.

«Желание запустить собственный бизнес требует не только смелости, но и надежного старта. Поэтому до конца апреля мы подготовили специальные условия, благодаря которым можно не задумываться о комиссиях за платежи в основных валютах. Такой шаг позволит сконцентрироваться на развитии своего дела», — отмечают в Приорбанке.

В пакет «MS Lite» входят 10 бесплатных платежей в месяц в белорусских рублях, комиссия 0,1% за зачисление зарплаты и бесплатная бизнес-карточка Visa Business. Пакет «MS Business» расширяет количество бесплатных платежей до 40 и включает комиссию 0,3% за зачисление зарплаты и дохода ИП, бесплатную бизнес-карточку Visa Business, терминал 3в1 в бесплатное пользование и комиссию 0,1% за внесение выручки на счет через терминал самообслуживания.

Вместе с обслуживанием клиенты получают доступ к дополнительным сервисам партнеров банка без дополнительной платы: онлайн-бухгалтерии для расчета налогов, инструментам для электронного документооборота и приема клиентов. Также банк предоставляет доступ к партнерской программе, которая дает дополнительный доход до 300 рублей за привлеченных партнеров.

Оформить заявку на открытие счета можно онлайн на сайте банка. Для подписания документов потребуется один визит в отделение.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.02.2026
валюта курс
EUR 3.3868
USD 2.8544
RUB 3.7243
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3785 -0.0106
USD 2.8544 -0.0074
RUB 3.7243 +0.0044
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3720 3.3800
USD 2.8480 2.8550
RUB 3.7110 3.7150
подробнее

Конвертация в банках
на 17.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1860
EUR/RUB 90.9000 91.1500
USD/RUB 76.7000 76.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
