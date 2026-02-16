ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ПАКЕТ РКО ДЛЯ БИЗНЕСА «SMART БЕЗЛИМИТ+»


10:14 17.02.2026

ОАО «Белагропромбанк» представляет новый пакет расчетно-кассового обслуживания «SMART Безлимит+», разработанный специально для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц из сегмента малого и микробизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, основная цель нового предложения – создать выгодные условия для клиентов, которые активно пользуются безналичными переводами в белорусских и российских рублях и поддерживают стабильные средства на своих счетах.

Ключевые преимущества и особенности пакета:

1. Гибкая абонентская плата для новых клиентов. Ежемесячная плата за пакет может быть значительно снижена в зависимости от вашего среднедневного остатка (СДО) на счетах в белорусских и российских рублях за предыдущий месяц:

Если СДО составляли от 50 000 до 100 000 бел. руб. в эквиваленте, стоимость пакета в текущем месяце составит 100 бел. руб.

При СДО от 100 000 бел. руб. в эквиваленте абонентская плата снижается до символических 0,02 бел. руб.

Базовая ежемесячная стоимость пакета составляет 200 бел. руб.

2. Безлимитное количество внутренних переводов в бел. рублях. Электронные платежи в национальной валюте без ограничений для роста и развития бизнеса.

3. Удобное и экономное внесение наличной выручки

В пакет включен бесплатный лимит на прием наличных белорусских рублей через кассу банка, банкоматы, автоматические депозитные машины (АДМ) в размере 10 000 бел. руб. в месяц. Суммы сверх этого лимита внесение наличных через банкоматы с функцией приема денег для клиентов пакета является полностью бесплатным (без ограничений по сумме), а в кассах и АДМ принимаются по выгодной единой ставке – 0,13% от суммы операции.

4. Международные переводы в российской валюте. Ежемесячно в стоимость пакета входит 2 бесплатных международных банковских перевода в российских рублях со счета клиента. Это выгодное решение для бизнеса, ведущего деятельность с партнерами из России.

5. Доступ к валютному рынку. Клиентам пакета предоставляется бесплатный доступ к профессиональной торговой платформе NTPro для совершения валютно-обменных операций в иностранной валютой в режиме реального времени, что позволяет оптимально обменивать средства.

Дополнительные выгоды, включенные в пакет:

Корпоративные карты. В абонентскую плату включен выпуск неограниченного количества карт платежной системы Белкарт, а также одной карточки Platinum и двух карточек Business на срок действия договора (Visa/Mastercard).

Полноценное дистанционное обслуживание. Бесплатное подключение и пользование системами «Интернет-Клиент» и «Мобильный банк» (СДБО) с возможностью мультипользовательского доступа.

Открытие счетов. Бесплатное открытие расчетных счетов как в белорусских рублях, так и в иностранных валютах по запросу клиента.

Бесплатные услуги: свидетельствование подписей на банковской карточке, дистанционное информирование (Viber/SMS/e-mail), доступ к ФМ «Маркетплейс» и многое другое.

Пакет «SMART Безлимит+» — это комплексное и прозрачное предложение для активного бизнеса, которое помогает оптимизировать расходы на банковское обслуживание, особенно при условии поддержания оборотов по счетам. Это современный инструмент для управления финансами компании с акцентом на удобство, цифровизацию и выгодные условия по ключевым операциям.
