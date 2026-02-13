|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
В ЯНВАРЕ В БЕЛАРУСИ ДОЛЯ РУБЛЕВЫХ ДЕПОЗИТОВ В СОСТАВЕ СРЕДНЕЙ РУБЛЕВОЙ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ ДОСТИГЛА 44%
13:28 16.02.2026
В январе доля срочных рублевых депозитов в составе средней рублевой денежной массы достигла 44%. Об этом сообщает Telegram-канал Набанка.
В свою очередь, удельный вес агрегата М1, включающего наиболее ликвидные денежные средства (наличные деньги в обороте и переводные депозиты), сократился до 52,1%
Улучшение структуры денежной массы стало следствием активного наращивания населением и предприятиями срочных рублевых депозитов в банках. Так, в январе годовой прирост средней величины срочных рублевых депозитов физлиц составил 39,7%, юрлиц - 16,3%
Прирост средней рублевой денежной массы в годовом выражении составил 25,8% против 28% в январе 2025 года. Средняя широкая денежная масса увеличилась за год на 16,2% против 17,5% годом ранее
Практически все увеличение денежного предложения обеспечено его рублевой составляющей. Как следствие, ее доля в средней широкой денежной массе возросла на 5 п.п. до 65,7%
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 13.02.2026
Курсы в банках
на 16.02.2026
Конвертация в банках
на 16.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте