В январе доля срочных рублевых депозитов в составе средней рублевой денежной массы достигла 44%. Об этом сообщает Telegram-канал Набанка.

В свою очередь, удельный вес агрегата М1, включающего наиболее ликвидные денежные средства (наличные деньги в обороте и переводные депозиты), сократился до 52,1%

Улучшение структуры денежной массы стало следствием активного наращивания населением и предприятиями срочных рублевых депозитов в банках. Так, в январе годовой прирост средней величины срочных рублевых депозитов физлиц составил 39,7%, юрлиц - 16,3%

Прирост средней рублевой денежной массы в годовом выражении составил 25,8% против 28% в январе 2025 года. Средняя широкая денежная масса увеличилась за год на 16,2% против 17,5% годом ранее

Практически все увеличение денежного предложения обеспечено его рублевой составляющей. Как следствие, ее доля в средней широкой денежной массе возросла на 5 п.п. до 65,7%