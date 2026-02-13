Банковские новости РБ

УСТАНОВЛЕН РАЗМЕР ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ СБЕР БАНКА 104-ГО ВЫПУСКА

09:38 16.02.2026 Решением Правления ОАО «Сбер Банк» установлен процентный доход по облигациям ОАО «Сбер Банк» сто четвертого выпуска. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, установлен процентный доход: на двадцать шестой процентный период по облигациям ОАО «Сбер Банк» 104 выпуска (с 04.03.2026 по 03.06.2026), в размере СР-1,95.