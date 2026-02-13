ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


ЦЕПТЕР БАНК УЛУЧШИЛ УСЛОВИЯ ПО ПРОДУКТУ «КРЕДИТ НА ТОВАРЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА»


14:20 13.02.2026

Цептер Банк оптимизировал условия программы «Кредит на товары отечественного производства», сделав финансирование покупок более доступным.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, за счет снижения процентных ставок и пересмотра параметров продукта, клиенты получили возможность приобретать технику, мебель и другие товары локальных брендов с минимальной финансовой нагрузкой.

Теперь процентная ставка по кредиту начинается от 5,99% годовых. При этом банк сохранил широкие лимиты кредитования — от 500 до 25 000 BYN, что позволяет планировать как небольшие покупки, так и масштабное обустройство дома. Гибкий срок погашения до 48 месяцев помогает распределить платежи максимально комфортно для семейного бюджета.

Для удобства пользователей процесс получения средств максимально упрощен. Оформить заявку на обновленных условиях можно не выходя из дома через мобильное приложение Zepter Mobile, либо обратившись лично в любое отделение банка.
