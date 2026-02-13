Срочные рублевые депозиты физлиц в белорусских банках на 1 февраля 2026 года составили 15,7 млрд рублей, сообщает Telegram-канал Нацбанка.

За январь они увеличились на 504,7 млн рублей, или на 3,3%.

Наиболее доходными в январе были депозиты со сроком возврата от 2 до 3 лет: средняя процентная ставка по ним сложилась на уровне 14,25% годовых

В целом средняя процентная ставка по новым срочным вкладам населения в белорусских рублях составила 11,55% годовых.

Средняя процентная ставка по новым рублевым банковским вкладам физлиц на срок свыше года составила в январе 14% годовых

Средняя процентная ставка по новым рыночным кредитам (за период пользования без условий рассрочки), предоставленным банками в нацвалюте в январе, составила: юрлицам - 11,7% годовых, физлицам - 14,9% годовых