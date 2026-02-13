|О компании
|13.02.2026
Банковские новости РБ
СРОЧНЫЕ РУБЛЕВЫЕ ДЕПОЗИТЫ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ БАНКАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ СОСТАВИЛИ BR15,7 МЛРД
13:09 13.02.2026
Срочные рублевые депозиты физлиц в белорусских банках на 1 февраля 2026 года составили 15,7 млрд рублей, сообщает Telegram-канал Нацбанка.
За январь они увеличились на 504,7 млн рублей, или на 3,3%.
Наиболее доходными в январе были депозиты со сроком возврата от 2 до 3 лет: средняя процентная ставка по ним сложилась на уровне 14,25% годовых
В целом средняя процентная ставка по новым срочным вкладам населения в белорусских рублях составила 11,55% годовых.
Средняя процентная ставка по новым рублевым банковским вкладам физлиц на срок свыше года составила в январе 14% годовых
Средняя процентная ставка по новым рыночным кредитам (за период пользования без условий рассрочки), предоставленным банками в нацвалюте в январе, составила: юрлицам - 11,7% годовых, физлицам - 14,9% годовых
