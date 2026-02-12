ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


В БЕЛАРУСИ СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ ПОДХОДЫ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ДЕНЬГАМИ


12:39 13.02.2026

В Республике Беларусь внесены изменения в Правила осуществления операций с электронными деньгами. Соответствующее решение принято постановлением Правления Национального банка от 26 января 2026 г. № 20, которое вступит в силу после официального опубликования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в частности, в Правилах конкретизированы вопросы взаимодействия эмитента электронных денег (далее – эмитент) с агентом по их распространению (далее – агент), а также агента с держателями электронных денег. В целях снижения платежных рисков предусматривается, что агент, получивший электронные деньги от эмитента с отсрочкой оплаты, распространяет держателям электронные деньги только после получения денежных средств от держателей. Если агент заранее перечислил эмитенту денежные средства за электронные деньги, получаемые для распространения, он вправе распространять держателям электронные деньги на условиях отсрочки оплаты. При этом в Правилах установлена предельная сумма (12 базовых величин), на которую агент, не являющийся финансовой организацией, может передать держателю электронные деньги на условиях отсрочки оплаты.

Кроме того, уточняются вопросы учета операций с электронными деньгами, начисления процентов на остаток денежных средств, поступивших эмитенту при их эмиссии, взаимодействия поставщиков электронных денег при их распространении с одновременным погашением, а также вносятся иные изменения.

Договоры, заключенные между поставщиками и пользователями платежных услуг до вступления в силу постановления, должны быть приведены в соответствие с требованиями обновленных Правил в течение трех месяцев.

Внесенные изменения будут способствовать снижению платежных рисков при проведении операций с электронными деньгами и повышению качества оказания платежных услуг.
