Белгазпромбанк расширил линейку депозитов, предложив клиентам инструмент для долгосрочного планирования с защитой от рыночных колебаний.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый безотзывный вклад в белорусских рублях открывается на срок 37 месяцев, обеспечивая стабильную доходность на протяжении всего периода.

Высокая эффективность вклада достигается за счет фиксированной ставки 15,1% годовых и ежемесячной капитализации, которая постоянно увеличивает «тело» депозита. При этом банк сохранил гибкость управления средствами: клиенты могут свободно снимать начисленные проценты, не закрывая вклад, а в первые три месяца доступна опция пополнения счета. Минимальный порог входа составляет всего 100 рублей, что делает предложение доступным для широкого круга вкладчиков.

Для максимального удобства банк предусмотрел два формата размещения средств в зависимости от статуса клиента. Резиденты могут воспользоваться вариантом «На 37 месяцев выгодный фиксированный (безотзывный)» с возможностью быстрого оформления через мобильное приложение, в то время как для нерезидентов разработан продукт «На 37 месяцев выгодный фиксированный плюс (безотзывный)», предполагающий персональное обслуживание в офисах и гибкие способы получения выплаты в конце срока.