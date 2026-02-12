В Национальном банке Республики Беларусь под председательством заместителя председателя Правления Андрея Картуна состоялась рабочая встреча, посвященная усилению безопасности финансовых операций, сообщает Telegram-канал регулятора

Ключевой темой обсуждения стала реализация стандартов финансовых технологий и внедрение дополнительных механизмов, препятствующих выводу мошенниками денежных средств со счетов физических лиц.

В ходе совещания Андрей Картун подчеркнул, что банки обязаны до 1 июля 2026 года завершить внедрение двух ключевых стандартов: «Антифрод-система при оценке совершаемых операций» и «Цифровой отпечаток устройства». Для достижения этой цели финансовым учреждениям необходимо провести комплекс организационных и технических мероприятий. При этом объем предстоящих работ для каждого конкретного банка будет напрямую зависеть от качества выполнения рекомендаций Регулятора, направлявшихся участникам рынка начиная с 2024 года.

Необходимость технологического обновления подтверждается и актуальной статистикой правоохранительных органов. Как отметил Андрей Картун, системная работа уже приносит результаты: по итогам 2025 года в Беларуси впервые за последние годы зафиксировано снижение количества киберпреступлений на 6% по сравнению с 2024-м. Вместе с тем расслабляться преждевременно — доля цифровых правонарушений в общем объеме преступности продолжает расти и сегодня составляет порядка 30%, что требует от банковского сектора максимальной концентрации усилий по защите средств граждан.