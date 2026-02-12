ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


БАНКИ БЕЛАРУСИ ВНЕДРЯТ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ЗАЩИТЫ ОТ КИБЕРМОШЕННИКОВ ДО 1 ИЮЛЯ


08:29 13.02.2026

В Национальном банке Республики Беларусь под председательством заместителя председателя Правления Андрея Картуна состоялась рабочая встреча, посвященная усилению безопасности финансовых операций, сообщает Telegram-канал регулятора

Ключевой темой обсуждения стала реализация стандартов финансовых технологий и внедрение дополнительных механизмов, препятствующих выводу мошенниками денежных средств со счетов физических лиц.

В ходе совещания Андрей Картун подчеркнул, что банки обязаны до 1 июля 2026 года завершить внедрение двух ключевых стандартов: «Антифрод-система при оценке совершаемых операций» и «Цифровой отпечаток устройства». Для достижения этой цели финансовым учреждениям необходимо провести комплекс организационных и технических мероприятий. При этом объем предстоящих работ для каждого конкретного банка будет напрямую зависеть от качества выполнения рекомендаций Регулятора, направлявшихся участникам рынка начиная с 2024 года.

Необходимость технологического обновления подтверждается и актуальной статистикой правоохранительных органов. Как отметил Андрей Картун, системная работа уже приносит результаты: по итогам 2025 года в Беларуси впервые за последние годы зафиксировано снижение количества киберпреступлений на 6% по сравнению с 2024-м. Вместе с тем расслабляться преждевременно — доля цифровых правонарушений в общем объеме преступности продолжает расти и сегодня составляет порядка 30%, что требует от банковского сектора максимальной концентрации усилий по защите средств граждан.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.02.2026
валюта курс
EUR 3.4029
USD 2.8644
RUB 3.7207
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4011 -0.0099
USD 2.8644 -0.006
RUB 3.7207 +0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3850 3.3980
USD 2.8520 2.8610
RUB 3.7100 3.7140
подробнее

Конвертация в банках
на 13.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1830 1.1890
EUR/RUB 91.3000 91.6003
USD/RUB 77.0000 77.1010
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
