|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
БАНКИ БЕЛАРУСИ ВНЕДРЯТ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ЗАЩИТЫ ОТ КИБЕРМОШЕННИКОВ ДО 1 ИЮЛЯ
08:29 13.02.2026
В Национальном банке Республики Беларусь под председательством заместителя председателя Правления Андрея Картуна состоялась рабочая встреча, посвященная усилению безопасности финансовых операций, сообщает Telegram-канал регулятора
Ключевой темой обсуждения стала реализация стандартов финансовых технологий и внедрение дополнительных механизмов, препятствующих выводу мошенниками денежных средств со счетов физических лиц.
В ходе совещания Андрей Картун подчеркнул, что банки обязаны до 1 июля 2026 года завершить внедрение двух ключевых стандартов: «Антифрод-система при оценке совершаемых операций» и «Цифровой отпечаток устройства». Для достижения этой цели финансовым учреждениям необходимо провести комплекс организационных и технических мероприятий. При этом объем предстоящих работ для каждого конкретного банка будет напрямую зависеть от качества выполнения рекомендаций Регулятора, направлявшихся участникам рынка начиная с 2024 года.
Необходимость технологического обновления подтверждается и актуальной статистикой правоохранительных органов. Как отметил Андрей Картун, системная работа уже приносит результаты: по итогам 2025 года в Беларуси впервые за последние годы зафиксировано снижение количества киберпреступлений на 6% по сравнению с 2024-м. Вместе с тем расслабляться преждевременно — доля цифровых правонарушений в общем объеме преступности продолжает расти и сегодня составляет порядка 30%, что требует от банковского сектора максимальной концентрации усилий по защите средств граждан.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 12.02.2026
Курсы в банках
на 13.02.2026
Конвертация в банках
на 13.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте