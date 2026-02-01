|О компании
|11.02.2026
|
|
Банковские новости РБ
СБЕР БАНК (БЕЛАРУСЬ) ВВОДИТ НОВЫЕ КОМИССИИ НА ПЕРЕВОДЫ В АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ МАНАТАХ
13:27 11.02.2026
«Сбер Банк» (Беларусь) с 13 марта 2026 года меняет условия проведения платежей в азербайджанских манатах (AZN). Изменения связаны с введением комиссий со стороны Банка ВТБ (ПАО).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер дополнительного вознаграждения за перевод будет зависеть от банка-получателя:
В пользу ОАО «Банк ВТБ (Азербайджан)»: комиссия составит 1% от суммы платежа.
В пользу других банков Азербайджана (через Банк ВТБ ПАО): будет взиматься комбинированная комиссия — 0,5% от суммы (минимум 15 USD, максимум 2000 USD в эквиваленте) плюс дополнительно 1% от суммы платежа.
Представители Сбер Банка пояснили, что данные меры являются вынужденными и обусловлены изменением тарифной политики банка-корреспондента. Клиентам рекомендуется учитывать обновленные тарифы при планировании международных расчетов с контрагентами в Азербайджане.
