Рейтинговое агентство BIK Ratings присвоило ОАО «Технобанк» кредитный рейтинг на уровне by.BBB+ (прогноз стабильный) по национальной рейтинговой шкале, который характеризуется переходным к среднему уровню кредитоспособности, финансовой надежности, финансовой устойчивости, сообщает пресс-служба банка.

BIK Ratings оценивает эффективность деятельности Технобанка как среднюю. Так, по оценке BIK Ratings, ОАО «Технобанк» в краткосрочной перспективе с вероятностью выше среднего обеспечит своевременное выполнение всех текущих финансовых обязательств, возникающих в ходе его деятельности.

Также рейтинговым агентством не обнаружено существенных негативных факторов в системе корпоративного управления и системе управления рисками Банка, а качество стратегического планирования оценивается на высоком уровне.