|11.02.2026
Банковские новости РБ
BIK RATINGS ПРИСВОИЛО ОАО «ТЕХНОБАНК» КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ НА УРОВНЕ BY.BBB+ (ПРОГНОЗ СТАБИЛЬНЫЙ)
09:39 11.02.2026
Рейтинговое агентство BIK Ratings присвоило ОАО «Технобанк» кредитный рейтинг на уровне by.BBB+ (прогноз стабильный) по национальной рейтинговой шкале, который характеризуется переходным к среднему уровню кредитоспособности, финансовой надежности, финансовой устойчивости, сообщает пресс-служба банка.
BIK Ratings оценивает эффективность деятельности Технобанка как среднюю. Так, по оценке BIK Ratings, ОАО «Технобанк» в краткосрочной перспективе с вероятностью выше среднего обеспечит своевременное выполнение всех текущих финансовых обязательств, возникающих в ходе его деятельности.
Также рейтинговым агентством не обнаружено существенных негативных факторов в системе корпоративного управления и системе управления рисками Банка, а качество стратегического планирования оценивается на высоком уровне.
