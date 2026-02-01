Банковские новости РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ ПРЕМИАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕГМЕНТА НОВЫМИ КАРТАМИ

16:08 10.02.2026 Белагропромбанк объявляет о запуске новых премиальных продуктов для корпоративных клиентов – карт «Белкарт Максимум Бизнес» и «Mastercard Business Preferred». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, продукты ориентированы на бизнес, связанный с активными деловыми поездками за рубеж. Карты обеспечивают не только стандартный набор банковских услуг, но и доступ к эксклюзивным привилегиям платежных систем.