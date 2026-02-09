Совершать покупки с использованием карты Черепаха от ВТБ (Беларусь) уже можно в 15 тысячах точках торговли по всей стране.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, наиболее востребован этот финансовый инструмент при покупке бытовой техники и электроники, товаров для ремонта, мебели, а также в сегменте онлайн-ритейла.

«Карта Черепаха представляет собой удобный финансовый инструмент, который дает возможность оплачивать покупки частями. Держатели карты могут приобрести нужный товар, не имея при себе необходимой суммы, а затем постепенно выплатить стоимость покупки. Мы продолжаем работать над расширением сети торговых объектов по всей стране – за четвертый квартал 2025 года она выросла на 15% и достигла более 15 тысяч. Особое внимание уделяется организациям торговли и сервиса, реализующим товары отечественного производства», – отметила начальник отдела партнерских программ ВТБ (Беларусь) Ирина Абабурко.

Владельцам карты Черепаха на базе платежной системы Белкарт доступен грейс-период на срок до 12 месяцев, а также снятие наличных, переводы, платежи в ЕРИП и онлайн-обмен валют. Оформить карту можно бесплатно в онлайн-сервисах банка или за один визит в любой офис.