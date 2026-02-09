ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


В БЕЛАРУСИ ДАН СТАРТ НОВОГО СЕЗОНА БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАТОРА «Я РАСТУ!» ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬНИЦ


10:46 10.02.2026

В начале февраля по всей стране прошли первые встречи в рамках проекта «Я расту!» – бизнес-акселератора для женщин-предпринимательниц, реализуемого Белагропромбанком в партнерстве с Министерством экономики Республики Беларусь и международной платежной системой Visa.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белагропромбанка, более 200 женщин из разных регионов Беларуси под руководством бизнес-менторов и наставников пройдут насыщенную программу обучения, которая продлится 8 недель. Обучение будет проводиться на базе Центров притяжения Igrow Белагропромбанка в 19-ти городах страны – в Минске, Марьиной Горке, Борисове, Солигорске, Гродно, Лиде, Бресте, Пинске, Кобрине, Березе, Барановичах, Могилеве, Бобруйске, Гомеле, Калинковичах, Речице, Витебске, Орше, Полоцке.

В программе акселератора «Я расту!» участниц ожидают:

8 интенсивных модулей за 2 месяца: построение маркетинговой стратегии продвижения бизнеса.

Формат «онлайн + офлайн»: изучение теории и живые практические сессии в современных Центрах притяжения Igrow Белагропромбанка.

Ментор – проводник к успеху: поддержка от опытных предпринимателей-практиков, которые помогут применить теорию к конкретным задачам, избежать ошибок и ускорить развитие.

Модули: образовательные сессии по личному бренду, анализу рынка, изучению конкурентов, созданию уникального торгового предложения, совершенствованию своего продукта, эмоциональному интеллекту, искусству коммуникации и психологической устойчивости.

Нетворкинг – для решения задач разной сложности и направленности: презентации проектов, обсуждения, новые инсайты и заряд мотивации от сообщества Igrow.

Финал, который открывает двери: республиканский девичник «Я расту!» – кульминация программы.

Среди менторов и спикеров проекта – опытные профессионалы своего дела, успешные предпринимательницы с примерами удачных кейсов и целым рядом рабочих инструментов для развития бизнеса, желающие делиться своими наработками и знаниями с начинающими бизнес-леди. В их числе также участницы предыдущих сезонов акселератора «Я расту!», которые воплотили свои цели в жизнь благодаря участию в проекте и готовы дать инструкции по вхождению в бизнес.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.02.2026
валюта курс
EUR 3.4092
USD 2.8741
RUB 3.7254
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4100 +0.0198
USD 2.8741 +0.0058
RUB 3.7254 -0.0065
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4070 3.4100
USD 2.8660 2.8720
RUB 3.7130 3.7160
подробнее

Конвертация в банках
на 10.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1860 1.1910
EUR/RUB 91.6000 91.9000
USD/RUB 77.2000 77.3500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте