В начале февраля по всей стране прошли первые встречи в рамках проекта «Я расту!» – бизнес-акселератора для женщин-предпринимательниц, реализуемого Белагропромбанком в партнерстве с Министерством экономики Республики Беларусь и международной платежной системой Visa.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белагропромбанка, более 200 женщин из разных регионов Беларуси под руководством бизнес-менторов и наставников пройдут насыщенную программу обучения, которая продлится 8 недель. Обучение будет проводиться на базе Центров притяжения Igrow Белагропромбанка в 19-ти городах страны – в Минске, Марьиной Горке, Борисове, Солигорске, Гродно, Лиде, Бресте, Пинске, Кобрине, Березе, Барановичах, Могилеве, Бобруйске, Гомеле, Калинковичах, Речице, Витебске, Орше, Полоцке.

В программе акселератора «Я расту!» участниц ожидают:

8 интенсивных модулей за 2 месяца: построение маркетинговой стратегии продвижения бизнеса.

Формат «онлайн + офлайн»: изучение теории и живые практические сессии в современных Центрах притяжения Igrow Белагропромбанка.

Ментор – проводник к успеху: поддержка от опытных предпринимателей-практиков, которые помогут применить теорию к конкретным задачам, избежать ошибок и ускорить развитие.

Модули: образовательные сессии по личному бренду, анализу рынка, изучению конкурентов, созданию уникального торгового предложения, совершенствованию своего продукта, эмоциональному интеллекту, искусству коммуникации и психологической устойчивости.

Нетворкинг – для решения задач разной сложности и направленности: презентации проектов, обсуждения, новые инсайты и заряд мотивации от сообщества Igrow.

Финал, который открывает двери: республиканский девичник «Я расту!» – кульминация программы.

Среди менторов и спикеров проекта – опытные профессионалы своего дела, успешные предпринимательницы с примерами удачных кейсов и целым рядом рабочих инструментов для развития бизнеса, желающие делиться своими наработками и знаниями с начинающими бизнес-леди. В их числе также участницы предыдущих сезонов акселератора «Я расту!», которые воплотили свои цели в жизнь благодаря участию в проекте и готовы дать инструкции по вхождению в бизнес.