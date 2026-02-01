Белагропромбанк совместно с Банком развития предоставляет финансирование субъектам малого и среднего предпринимательства на разных стадиях развития бизнеса на привлекательных условиях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в широкую линейку кредитных продуктов в 2026 году внедрен новый продукт - «Поддержка сферы туризма и сопутствующих услуг». Данный продукт позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям получить финансирование для реализации проектов в следующих направлениях: гостиничный и ресторанный бизнес; туристическая деятельность; здравоохранение (деятельность медицинских центров и санаторно-курортных организаций с медицинскими услугами); спорт, развлечения и отдых; пассажирские перевозки; обслуживание зданий и территорий.

Кредит «Поддержка сферы туризма и сопутствующих услуг» могут получить субъекты МСП для реализации проектов на территории Республики Беларусь, за исключением города Минска.

Процентная ставка по кредиту - 6,38% годовых (1/2 СР + 1,5 п.п.), максимальная сумма кредита - 5 миллионов белорусских рублей, срок кредитования - до 5 лет.

Более подробную информацию об условиях финансирования предприятий МСП за счет средств Банка развития можно получить на сайте Белагропромбанка.