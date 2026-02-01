|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК СОВМЕСТНО С БАНКОМ РАЗВИТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ КРЕДИТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРСФЕРЫ
14:23 09.02.2026
Белагропромбанк совместно с Банком развития предоставляет финансирование субъектам малого и среднего предпринимательства на разных стадиях развития бизнеса на привлекательных условиях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в широкую линейку кредитных продуктов в 2026 году внедрен новый продукт - «Поддержка сферы туризма и сопутствующих услуг». Данный продукт позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям получить финансирование для реализации проектов в следующих направлениях: гостиничный и ресторанный бизнес; туристическая деятельность; здравоохранение (деятельность медицинских центров и санаторно-курортных организаций с медицинскими услугами); спорт, развлечения и отдых; пассажирские перевозки; обслуживание зданий и территорий.
Кредит «Поддержка сферы туризма и сопутствующих услуг» могут получить субъекты МСП для реализации проектов на территории Республики Беларусь, за исключением города Минска.
Процентная ставка по кредиту - 6,38% годовых (1/2 СР + 1,5 п.п.), максимальная сумма кредита - 5 миллионов белорусских рублей, срок кредитования - до 5 лет.
Более подробную информацию об условиях финансирования предприятий МСП за счет средств Банка развития можно получить на сайте Белагропромбанка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 09.02.2026
Курсы в банках
на 09.02.2026
Конвертация в банках
на 09.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте