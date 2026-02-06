Приорбанк начинает выпуск новой премиальной карточки Белкарт Максимум.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, держателей карточки ждет ряд привилегий. Например, трансфер до Национального аэропорта «Минск» и обратно со скидкой, бесплатная упаковка багажа, приоритетная регистрация на рейсы авиакомпании «Белавиа» и прохождение предполетного досмотра, а также возможность посещения бизнес-залов повышенной комфортности в более чем 350 аэропортах по всему миру.

Кроме того, держатели карточки Белкарт Максимум смогут пользоваться консьерж-сервисом, специалисты которого окажут помощь при планировании путешествий, организации досуга, деловых встреч и многого другого.

Ко всем перечисленным выше привилегиям пользователям доступны скидки и специальные предложения за расчеты карточкой Белкарт Максимум у партнеров, манибэк 1% на покупки от 10 белорусских рублей, а также возможность бесплатно снимать наличные в банкоматах Приорбанка. Подключив карточку к сервису бесконтактной оплаты Белкарт Pay, оплачивать покупки можно смартфоном в одно касание.