ПРИОРБАНК НАЧИНАЕТ ВЫПУСК КАРТОЧЕК БЕЛКАРТ МАКСИМУМ


13:04 09.02.2026

Приорбанк начинает выпуск новой премиальной карточки Белкарт Максимум.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, держателей карточки ждет ряд привилегий. Например, трансфер до Национального аэропорта «Минск» и обратно со скидкой, бесплатная упаковка багажа, приоритетная регистрация на рейсы авиакомпании «Белавиа» и прохождение предполетного досмотра, а также возможность посещения бизнес-залов повышенной комфортности в более чем 350 аэропортах по всему миру.

Кроме того, держатели карточки Белкарт Максимум смогут пользоваться консьерж-сервисом, специалисты которого окажут помощь при планировании путешествий, организации досуга, деловых встреч и многого другого.

Ко всем перечисленным выше привилегиям пользователям доступны скидки и специальные предложения за расчеты карточкой Белкарт Максимум у партнеров, манибэк 1% на покупки от 10 белорусских рублей, а также возможность бесплатно снимать наличные в банкоматах Приорбанка. Подключив карточку к сервису бесконтактной оплаты Белкарт Pay, оплачивать покупки можно смартфоном в одно касание.
Курсы валют НБ РБ
с 09.02.2026
валюта курс
EUR 3.3822
USD 2.8683
RUB 3.7319
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3902 +0.0169
USD 2.8683 +0.0067
RUB 3.7319 -0.0105
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3850 3.3900
USD 2.8650 2.8750
RUB 3.7150 3.7200
подробнее

Конвертация в банках
на 09.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1806 1.1850
EUR/RUB 90.9000 91.4997
USD/RUB 77.0000 77.4500
подробнее
