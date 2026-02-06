|О компании
|09.02.2026
|
Банковские новости РБ
ПРИОРБАНК НАЧИНАЕТ ВЫПУСК КАРТОЧЕК БЕЛКАРТ МАКСИМУМ
13:04 09.02.2026
Приорбанк начинает выпуск новой премиальной карточки Белкарт Максимум.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, держателей карточки ждет ряд привилегий. Например, трансфер до Национального аэропорта «Минск» и обратно со скидкой, бесплатная упаковка багажа, приоритетная регистрация на рейсы авиакомпании «Белавиа» и прохождение предполетного досмотра, а также возможность посещения бизнес-залов повышенной комфортности в более чем 350 аэропортах по всему миру.
Кроме того, держатели карточки Белкарт Максимум смогут пользоваться консьерж-сервисом, специалисты которого окажут помощь при планировании путешествий, организации досуга, деловых встреч и многого другого.
Ко всем перечисленным выше привилегиям пользователям доступны скидки и специальные предложения за расчеты карточкой Белкарт Максимум у партнеров, манибэк 1% на покупки от 10 белорусских рублей, а также возможность бесплатно снимать наличные в банкоматах Приорбанка. Подключив карточку к сервису бесконтактной оплаты Белкарт Pay, оплачивать покупки можно смартфоном в одно касание.
|
|
