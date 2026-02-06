ОАО «Белагропромбанк» запустило возможность удалённого открытия виртуальных карт «Драйв», «O-GO» и «ПерекрестОК».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, расширение цифровых возможностей банка позволяет клиентам получить доступ к финансовым инструментам без посещения офиса. Теперь для оформления карт «Драйв», «O-GO» и «ПерекрестОК» не нужно идти в отделение и ждать изготовления пластика - весь процесс переведен в онлайн-формат.

Реализация данной инициативы стала возможной благодаря интеграции сервисов в мобильное приложение банка. Всё, что нужно пользователю — это смартфон с установленным программным обеспечением: достаточно выбрать подходящую карту и оформить ее за несколько минут, после чего она сразу появится в приложении и будет готова к использованию.