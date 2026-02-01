|О компании
|06.02.2026
Банковские новости РБ
НАЦБАНК УТВЕРДИЛ СТАНДАРТЫ ЗАЩИТЫ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
16:31 06.02.2026
Национальный банк Беларуси в рамках стратегии по противодействию несанкционированным платежным операциям утвердил новые стандарты финансовых услуг и технологий. Регуляторные изменения направлены на создание комплексного барьера для кибермошенников и вступают в силу с 1 июля 2026 года.
Как сообщает Telegram-канал регулятора, центральным элементом новой защиты станет обязательное внедрение антифрод-систем для оценки совершаемых операций. Согласно документу, финансовые организации обязаны закрепить в своих локальных актах четкий регламент работы таких систем, включая методики выявления признаков подозрительных переводов и порядок взаимодействия подразделений при инцидентах. Особое внимание уделяется технической стороне вопроса: банки должны будут использовать одновременно сессионный и транзакционный антифрод, что позволит отслеживать риски не только в момент проведения платежа, но и на протяжении всего сеанса работы пользователя.
Эффективность этих систем будет подкреплена интеграцией с данными Автоматизированной системы обработки инцидентов (АСОИ). Финансовые институты обязуются использовать сведения из «черных списков» (BlackList) АСОИ для оперативного введения ограничительных мер в отношении лиц, причастных к незаконным операциям.
Для того чтобы исключить возможность обхода систем безопасности через смену реквизитов, Нацбанк также вводит стандарт «цифрового отпечатка устройства». Эта технология обеспечит единую идентификацию гаджетов, с которых совершаются транзакции, через уникальный набор технических параметров.
Внедрение цифровых отпечатков позволит финансовым организациям безошибочно узнавать устройства, ранее замеченные в подозрительной активности. При совпадении данных устройства с информацией из базы АСОИ, банк будет обязан применить ограничительные меры к пользователю, что создаст дополнительный уровень защиты платежной инфраструктуры страны.
