ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


НАЦБАНК УТВЕРДИЛ СТАНДАРТЫ ЗАЩИТЫ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ


16:31 06.02.2026

Национальный банк Беларуси в рамках стратегии по противодействию несанкционированным платежным операциям утвердил новые стандарты финансовых услуг и технологий. Регуляторные изменения направлены на создание комплексного барьера для кибермошенников и вступают в силу с 1 июля 2026 года.

Как сообщает Telegram-канал регулятора, центральным элементом новой защиты станет обязательное внедрение антифрод-систем для оценки совершаемых операций. Согласно документу, финансовые организации обязаны закрепить в своих локальных актах четкий регламент работы таких систем, включая методики выявления признаков подозрительных переводов и порядок взаимодействия подразделений при инцидентах. Особое внимание уделяется технической стороне вопроса: банки должны будут использовать одновременно сессионный и транзакционный антифрод, что позволит отслеживать риски не только в момент проведения платежа, но и на протяжении всего сеанса работы пользователя.

Эффективность этих систем будет подкреплена интеграцией с данными Автоматизированной системы обработки инцидентов (АСОИ). Финансовые институты обязуются использовать сведения из «черных списков» (BlackList) АСОИ для оперативного введения ограничительных мер в отношении лиц, причастных к незаконным операциям.

Для того чтобы исключить возможность обхода систем безопасности через смену реквизитов, Нацбанк также вводит стандарт «цифрового отпечатка устройства». Эта технология обеспечит единую идентификацию гаджетов, с которых совершаются транзакции, через уникальный набор технических параметров.

Внедрение цифровых отпечатков позволит финансовым организациям безошибочно узнавать устройства, ранее замеченные в подозрительной активности. При совпадении данных устройства с информацией из базы АСОИ, банк будет обязан применить ограничительные меры к пользователю, что создаст дополнительный уровень защиты платежной инфраструктуры страны.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.02.2026
валюта курс
EUR 3.3822
USD 2.8683
RUB 3.7319
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3902 +0.0169
USD 2.8683 +0.0067
RUB 3.7319 -0.0105
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3780 3.3855
USD 2.8650 2.8700
RUB 3.7220 3.7285
подробнее

Конвертация в банках
на 06.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1785 1.1810
EUR/RUB 90.7000 90.8900
USD/RUB 76.9000 76.9900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте