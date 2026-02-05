К кредитному продукту «Рассрочка» ОАО «Технобанк» присоединились новые партнеры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новыми партнерами стали: магазин натяжных потолков «ГАРМОНИЯ УЮТА» (ООО «Гармония дизайна») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; магазин мебели белорусского производства «КухниБрест» (ИП Турцевич Александр Константинович) – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; магазин дверей «VIRTONI» (ООО «СИАЛ-ПЛЮС») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; магазин мебели «Easy Mebel» (ООО «ИзиМебель») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; магазин кровельных материалов «Прочный периметр» (ООО «БЕЛГРАЖДСТРОЙ») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев.

С более подробной информацией можно ознакомится на сайте банка.