|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
К КРЕДИТНОМУ ПРОДУКТУ «РАССРОЧКА» ТЕХНОБАНКА ПРИСОЕДИНИЛИСЬ НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ
11:35 06.02.2026
К кредитному продукту «Рассрочка» ОАО «Технобанк» присоединились новые партнеры.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новыми партнерами стали: магазин натяжных потолков «ГАРМОНИЯ УЮТА» (ООО «Гармония дизайна») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; магазин мебели белорусского производства «КухниБрест» (ИП Турцевич Александр Константинович) – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; магазин дверей «VIRTONI» (ООО «СИАЛ-ПЛЮС») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; магазин мебели «Easy Mebel» (ООО «ИзиМебель») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; магазин кровельных материалов «Прочный периметр» (ООО «БЕЛГРАЖДСТРОЙ») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев.
С более подробной информацией можно ознакомится на сайте банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 05.02.2026
Курсы в банках
на 06.02.2026
Конвертация в банках
на 06.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте