Паритетбанк с 6 февраля изменяет размер процентных ставок по вкладам для физических лиц

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, основное внимание в обновлении уделено безотзывным вкладам в белорусских рублях. В рамках продукта «Стабильный доход в BYN» установлена следующая сетка доходности: срок 35 дней — 5,40%; срок 90 и 120 дней — 6,90%; срок 180 дней — 10,50%; сроки 210 и 240 дней — 12,40%; срок 330 дней — 13,40%; срок 390 дней — 14,00%; сверхсрочные вклады (450, 540, 720 и 1110 дней) — 14,40% годовых.

По условиям вклада «Безотзывный Online в BYN» ставки зафиксированы на уровне: 35 дней — 5,50%; 90 и 120 дней — 7,00%; 180 дней — 10,60%; 210 и 240 дней — 12,50%; 330 дней — 13,50%; 390 дней — 14,10%; длительные сроки (450, 540, 720 и 1110 дней) — 14,50% годовых.

Наряду с изменениями в национальной валюте, скорректированы условия и для сбережений в российских рублях. По безотзывным вкладам на сроки 90 и 180 дней ставка составит 11,00% (продукт «Стабильный доход»), а при оформлении через мобильное приложение («Безотзывный Online») — 11,10% годовых.

Для тех, кому важна возможность досрочного снятия средств, банк обновил параметры отзывных вкладов в RUB со сроком 90 дней. По вкладу «Клевер» ставка установлена на уровне 7,50%, в то время как «Отзывный Online» предлагает доходность в размере 7,60% годовых.

Подробную информацию о правилах капитализации и условиях открытия вкладов можно получить в отделениях банка или на сайте paritetbank.by.