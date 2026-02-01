ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


ПАРИТЕТБАНК С 6 ФЕВРАЛЯ ИЗМЕНЯЕТ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ


15:00 05.02.2026

Паритетбанк с 6 февраля изменяет размер процентных ставок по вкладам для физических лиц

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, основное внимание в обновлении уделено безотзывным вкладам в белорусских рублях. В рамках продукта «Стабильный доход в BYN» установлена следующая сетка доходности: срок 35 дней — 5,40%; срок 90 и 120 дней — 6,90%; срок 180 дней — 10,50%; сроки 210 и 240 дней — 12,40%; срок 330 дней — 13,40%; срок 390 дней — 14,00%; сверхсрочные вклады (450, 540, 720 и 1110 дней) — 14,40% годовых.

По условиям вклада «Безотзывный Online в BYN» ставки зафиксированы на уровне: 35 дней — 5,50%; 90 и 120 дней — 7,00%; 180 дней — 10,60%; 210 и 240 дней — 12,50%; 330 дней — 13,50%; 390 дней — 14,10%; длительные сроки (450, 540, 720 и 1110 дней) — 14,50% годовых.

Наряду с изменениями в национальной валюте, скорректированы условия и для сбережений в российских рублях. По безотзывным вкладам на сроки 90 и 180 дней ставка составит 11,00% (продукт «Стабильный доход»), а при оформлении через мобильное приложение («Безотзывный Online») — 11,10% годовых.

Для тех, кому важна возможность досрочного снятия средств, банк обновил параметры отзывных вкладов в RUB со сроком 90 дней. По вкладу «Клевер» ставка установлена на уровне 7,50%, в то время как «Отзывный Online» предлагает доходность в размере 7,60% годовых.

Подробную информацию о правилах капитализации и условиях открытия вкладов можно получить в отделениях банка или на сайте paritetbank.by.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.02.2026
валюта курс
EUR 3.3713
USD 2.8616
RUB 3.7424
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3733 -0.025
USD 2.8616 -0.0171
RUB 3.7424 +0.0077
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3720 3.3800
USD 2.8550 2.8630
RUB 3.7350 3.7395
подробнее

Конвертация в банках
на 05.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1775 1.1815
EUR/RUB 90.1500 90.4900
USD/RUB 76.4100 76.5900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте