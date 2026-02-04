ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


БАНК РРБ 6 ФЕВРАЛЯ ПРОВЕДЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ


12:26 05.02.2026

Внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Банк РРБ» проведет 6 февраля 2026 года в 11.00 в Минске (ул. Краснозвездная, д. 18).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, оно собирается по инициативе Совета Директоров со следующей повесткой дня:

1) О распределении прибыли и увеличении уставного фонда ЗАО «Банк РРБ».

2) О внесении дополнений и изменений в Устав ЗАО «Банк РРБ».

3) Об избрании члена Совета Директоров ЗАО «Банк РРБ».

4) О назначении и выплате вознаграждения члену Совета Директоров ЗАО «Банк РРБ».

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытая.
