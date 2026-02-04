|О компании
|05.02.2026
Банковские новости РБ
БАНК РРБ 6 ФЕВРАЛЯ ПРОВЕДЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
12:26 05.02.2026
Внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Банк РРБ» проведет 6 февраля 2026 года в 11.00 в Минске (ул. Краснозвездная, д. 18).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, оно собирается по инициативе Совета Директоров со следующей повесткой дня:
1) О распределении прибыли и увеличении уставного фонда ЗАО «Банк РРБ».
2) О внесении дополнений и изменений в Устав ЗАО «Банк РРБ».
3) Об избрании члена Совета Директоров ЗАО «Банк РРБ».
4) О назначении и выплате вознаграждения члену Совета Директоров ЗАО «Банк РРБ».
Форма голосования по вопросам повестки дня – открытая.
