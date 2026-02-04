ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


БЕЛАРУСБАНК ВНОВЬ ПОЛУЧИЛ НАГРАДЫ ПРЕМИЙ «ВЫБОР ГОДА» И «БРЕНД ГОДА»


11:41 05.02.2026

По итогам республиканского исследования потребительских предпочтений жителей Беларуси, проведенного в 2025 году, Беларусбанк победил в категории «Банки» премии «Бренд года».

Как уточнили ЭКОПРЕСС в пресс=службе финучреждения, банк получал такую награду в 2019, 2020, 2022 и 2023 годах, то есть в этом году одержал победу уже пятый раз.

Кроме того, в 18-й раз Беларусбанк стал победителем в номинации «Банки» премии «Выбор года».

Как отметил председатель правления Виктор Ананич, такая стабильность в присуждении наград была бы невозможна без реальной поддержки белорусов, которые ежедневно выбирают Беларусбанк финансовым партнером.

«Для банка эти награды — не просто признание, а подтверждение доверия, которое мы завоевываем и укрепляем год за годом. То, что победитель в данных премиях определяется по результатам опроса потребителей, делает эти награды особенно ценными, ведь они отражают оценку наших клиентов — тех, ради кого мы работаем и совершенствуемся, — подчеркнул Виктор Ананич. — Мы воспринимаем эти награды как подтверждение правильности выбранного курса — на развитие современных сервисов, повышение качества обслуживания, внедрение инноваций и укрепление культуры клиентоориентированности. Будем и впредь сохранять верность своим принципам и оправдывать доверие миллионов людей по всей стране».
