|05.02.2026
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Банковские новости РБ
БЕЛАРУСБАНК ВНОВЬ ПОЛУЧИЛ НАГРАДЫ ПРЕМИЙ «ВЫБОР ГОДА» И «БРЕНД ГОДА»
11:41 05.02.2026
По итогам республиканского исследования потребительских предпочтений жителей Беларуси, проведенного в 2025 году, Беларусбанк победил в категории «Банки» премии «Бренд года».
Как уточнили ЭКОПРЕСС в пресс=службе финучреждения, банк получал такую награду в 2019, 2020, 2022 и 2023 годах, то есть в этом году одержал победу уже пятый раз.
Кроме того, в 18-й раз Беларусбанк стал победителем в номинации «Банки» премии «Выбор года».
Как отметил председатель правления Виктор Ананич, такая стабильность в присуждении наград была бы невозможна без реальной поддержки белорусов, которые ежедневно выбирают Беларусбанк финансовым партнером.
«Для банка эти награды — не просто признание, а подтверждение доверия, которое мы завоевываем и укрепляем год за годом. То, что победитель в данных премиях определяется по результатам опроса потребителей, делает эти награды особенно ценными, ведь они отражают оценку наших клиентов — тех, ради кого мы работаем и совершенствуемся, — подчеркнул Виктор Ананич. — Мы воспринимаем эти награды как подтверждение правильности выбранного курса — на развитие современных сервисов, повышение качества обслуживания, внедрение инноваций и укрепление культуры клиентоориентированности. Будем и впредь сохранять верность своим принципам и оправдывать доверие миллионов людей по всей стране».
