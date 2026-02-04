ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛАГРОПРОМБАНКА 10 ФЕВРАЛЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»


14:09 04.02.2026

Заместитель председателя Правления ОАО «Белагропромбанк» 10 февраля 2026 года проведет прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, граждане и юридические лица с 14:00 до 15:00 могут обратиться по номеру телефона +375 17 397 83 95 по актуальным для них вопросам: координации работы банка по экономическим и финансовым вопросам, построения системы управленческого учета и его автоматизации, охраны труда, собственного строительства и ремонта, инвестиции в организации банковского холдинга и организации с долей банка, административно-хозяйственного обслуживания и делопроизводства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.02.2026
валюта курс
EUR 3.3825
USD 2.8684
RUB 3.7370
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3983 +0.0075
USD 2.8787 +0.0103
RUB 3.7347 -0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4010 3.4000
USD 2.8735 2.8790
RUB 3.7290 3.7325
подробнее

Конвертация в банках
на 04.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1815 1.1850
EUR/RUB 91.2000 91.2500
USD/RUB 77.1000 77.1500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте