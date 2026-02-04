Банковские новости РБ

ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛАГРОПРОМБАНКА 10 ФЕВРАЛЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»

14:09 04.02.2026 Заместитель председателя Правления ОАО «Белагропромбанк» 10 февраля 2026 года проведет прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, граждане и юридические лица с 14:00 до 15:00 могут обратиться по номеру телефона +375 17 397 83 95 по актуальным для них вопросам: координации работы банка по экономическим и финансовым вопросам, построения системы управленческого учета и его автоматизации, охраны труда, собственного строительства и ремонта, инвестиции в организации банковского холдинга и организации с долей банка, административно-хозяйственного обслуживания и делопроизводства.