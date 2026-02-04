|О компании
|04.02.2026
Банковские новости РБ
СРОЧНЫЕ РУБЛЕВЫЕ ДЕПОЗИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В БАНКАХ БЕЛАРУСИ В ДЕКАБРЕ ВЫРОСЛИ НА 38,8%
13:24 04.02.2026
Срочные рублевые депозиты населения в банках Беларуси в декабре 2025 г. в годовом выражении выросли на 38,8% (в сентябре 2025 г. – на 38,1%). Об этом свидетельствуют данные статотчета Национального банка.
Средняя процентная ставка по новым долгосрочным безотзывным вкладам физических лиц в белорусских рублях в декабре 2025 г. составила 15% годовых (15,1% годовых в сентябре 2025 г.).
При этом в целом по новым срочным рублевым вкладам населения процентная ставка, как и кварталом ранее, сложилась на уровне 12,2% годовых.
